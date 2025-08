„Kreditprodukt beseitigt den letzten Nachteil von Bitcoin“: 21bitcoin-CEO Daniel Winklhammer

Daniel Winklhammer ist Mitgründer und CEO von 21bitcoin (FIOR Digital GmbH), einer der führenden Bitcoin-Handelsplattformen Europas. Seit 2023 ist die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG als strategischer Partner in 21bitcoin investiert. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen derzeit an einem Bitcoin-Kredit.

Über die Einzigartigkeit von Bitcoin und seine besonderen Eigenschaften – Unabhängigkeit, Begrenztheit und Sicherheit – wurde bereits viel gesprochen. Dennoch wird in regelmäßigen Abständen immer wieder ein neuer Altcoin zum „Coin of the Season“, fast schon zum heiligen Gral erklärt. Konsumiert man einschlägige Krypto-Social-Media-Kanäle, gewinnt man oft den Eindruck, Bitcoin wäre die Technologie oder Hoffnung von gestern.

Verlässt man jedoch diese Blase und betrachtet objektiv die globalen Finanzstrukturen und die weltweite Adaption, wird klar: Bitcoin ist weder veraltet noch „out“. Bitcoin ist vielmehr genau dort angekommen, wo andere Krypto-Assets niemals hingelangen werden – in den klassischen, regulierten und globalen Kapitalmarkt.

Neben weltweit führenden Vermögensverwaltern wie BlackRock steigen nun auch europäische Banken, wie beispielsweise die deutschen Sparkassen, aktiv in den Handel sowie die Verwaltung von Bitcoin ein und bieten ihren Kunden entsprechende Produkte an. Zugegeben, hier geht es nicht um fantastische, bislang unrealistische Nutzungsmöglichkeiten oder kurzfristige Kurssteigerungen von 100 % und mehr. Genau das aber unterstreicht die Seriosität, die mittlerweile globale Akzeptanz und schlichtweg den hohen Stellenwert, den Bitcoin inzwischen erreicht hat.

Neue Möglichkeiten durch steigende Adaption

Wer heute Bitcoin besitzt, verfügt über ein etabliertes, leicht überprüfbares und global handelbares Asset mit extrem kompetitiven Geld-Eigenschaften. Gerade gegenüber klassischen Anlageformen wie Immobilien oder Gold besitzt Bitcoin bereits heute wesentliche fundamentale Vorteile. Dennoch gab es bis dato einen entscheidenden Nachteil: Bei akutem Kapitalbedarf mussten Bitcoin-Bestände verkauft werden, da sie bislang von Banken nicht als Sicherheit für (Privat-)Kredite akzeptiert wurden.

Zur besseren Illustration ein konkretes Beispiel: Eine Person hat über mehrere Jahre 1 BTC angespart und plant nun, ihre Wohnung zu renovieren und neu einzurichten – ein Vorhaben, das schnell mehrere zehntausend Euro kosten kann. Anstatt den Bitcoin zu verkaufen und dadurch potenzielle Kursgewinne aufzugeben, nutzt sie ihn als Sicherheit für einen Kredit. Auf diese Weise erhält sie sofortige Liquidität für die geplanten Maßnahmen, während der Bitcoin weiterhin im Besitz bleibt und langfristig von möglichen Wertsteigerungen profitieren kann.

Kredite, die durch Bitcoin besichert werden, sind also keine kurzfristige Modeerscheinung oder ein Nischenprodukt innovativer Fintechs. Vielmehr markieren sie den Abschluss einer tiefgreifenden Transformation von Bitcoin hin zu einem global akzeptierten und etablierten Vermögenswert – auch im klassischen Bank- und Finanzbereich, sowohl für Institutionen als auch Privatanleger. Diese neue Form des Kreditprodukts schafft damit erstmals für langfristig orientierte Bitcoin-Anleger einen zuverlässigen Zugang zu Liquidität und beseitigt somit den letzten verbliebenen Nachteil von Bitcoin als Assetklasse.

Das Beste aus beiden Welten

In enger Zusammenarbeit mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, unserem strategischen Partner & Investor, arbeiten wir bereits heute intensiv an der Entwicklung einer innovativen, regulierten Kreditlösung. Unser Ziel ist es, Menschen nicht nur mehr Liquidität zu bieten, sondern ihnen echte finanzielle Souveränität zu ermöglichen – ohne dass sie dabei auf den langfristigen Vermögensaufbau mit Bitcoin verzichten müssen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden Bitcoin nicht nur als langfristige Wertanlage schätzen, sondern ihn zunehmend auch als praktisches Finanzinstrument nutzen wollen.

Das Ergebnis der Kooperation von 21bitcoin und der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte soll somit eines der ersten Kreditprodukte im deutschsprachigen Raum sein, das gemeinsam durch ein klassisches Kreditinstitut und einen spezialisierten Bitcoin-Broker entwickelt wurde.