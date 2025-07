Bitpanda integriert Krypto-Trading bei Bank aus Dubai

Die RAKBANK aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat einen Kryptowährungs-Brokerage-Service über ihre mobile Banking-App eingeführt, und zwar mit Hilfe von Bitpanda aus Österreich. Damit ist sie nach eigenen Angaben die erste konventionelle Bank in den VAE, die ihren Privatkunden direkten Handel mit digitalen Währungen ermöglicht.

Die RAKBANK ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Ras Al Khaimah, VAE, deren Hauptverwaltung sich im RAKBANK-Gebäude an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road befindet. Die Regierung von Ras Al Khaimah hält die Mehrheit der RAKBANK-Aktien, die an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) öffentlich gehandelt werden.

Technische Umsetzung über Bitpanda-Plattform

Die technische Grundlage des Services bildet die Handelsplattform des österreichischen Unternehmens Bitpanda. Kunden können über die RAKBANK-App auf diese Plattform zugreifen und Kryptowährungen kaufen, verkaufen sowie tauschen. Alle Transaktionen werden in der lokalen Währung AED abgewickelt und direkt mit den bestehenden Giro- oder Sparkonten der Bank verknüpft.

Die Umsetzung erfolgt über Bitpanda Broker MENA DMCC, eine Tochtergesellschaft von Bitpanda, die von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai reguliert wird. Das Mutterunternehmen Bitpanda untersteht zusätzlich der Aufsicht mehrerer europäischer Finanzaufsichtsbehörden.

Bestehende Integrationen bei anderen Finanzinstituten

Bitpanda Technology Solutions, der institutionelle Geschäftsbereich des Unternehmens, arbeitet bereits mit verschiedenen etablierten Finanzinstituten zusammen. Zu den bestehenden Partnern zählen die Deutsche Bank, die Raiffeisen Bank, die Direktbank N26, sowie die Fintech-Unternehmen Plum und Sumeria.

Der Service ist zunächst nur auf Einladung verfügbar und soll in den kommenden Monaten schrittweise auf weitere Kunden ausgeweitet werden. Die Implementierung erfolgt unter vollständiger Einhaltung der geltenden Regulierungsbestimmungen für digitale Vermögenswerte in den VAE.

Die Integration von Kryptowährungs-Services in traditionelle Banking-Apps stellt einen wachsenden Trend dar, bei dem etablierte Finanzinstitute auf die Technologie spezialisierter Anbieter zurückgreifen, um ihren Kunden Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen.