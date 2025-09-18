BNB: Der Binance-Coin erreicht einen Höchststand von 1.000 Dollar

Der 18. September geht wohl in die Geschichte des größten Exchange-Tokens der Welt ein: Denn es ist der Tag, an dem BNB von Binance erstmals einen Preis von 1.000 Dollar je Token erreicht hat. Die Gründe dafür sind vor allem in den USA zu suchen. Denn dort gibt es einerseits Gerüchte, dass die Überwachung durch das US-Justizministeriums der Krypto-Börse gelockert werden könnte, zum anderen wirkt sich die Zinssenkung durch.

Denn der BNB-Token von Binance hat am Donnerstag erstmals die psychologisch wichtige Marke von 1.000 US-Dollar erreicht, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze um 25 Basispunkte gesenkt hatte. Altcoins zeigten dabei eine stärkere Performance als Bitcoin. BNB ist nach Ethereum und XRP der größte Altcoin der Welt und dient nicht nur dazu, günstigere Handelsgebühren bei Binance zu bekommen, sondern ist mittlerweile ein stark gehandeltes Krypto-Asset geworden.

Binance verhandelt mit dem US-Justizministerium (DOJ) über die Aufhebung der Auflage eines externen Compliance-Monitors. Laut Bloomberg diskutieren Bundesstaatsanwälte derzeit, ob die im Rahmen des Vergleichs von 2023 auferlegte Auflage aufgehoben werden soll. Der Vergleich sah vor, dass Binance 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen und drei Jahre lang einen unabhängigen Überwacher beauftragen musste, um die Compliance zu stärken. Die Überwachung war Teil einer Vereinbarung, nachdem Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) festgestellt worden waren.

Die Diskussionen dauern noch an, eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Die Überwachung soll bis 2026 fortgesetzt werden. Jedenfalls regiert hier wieder „Buy the rumors, sell the news“: Der BNB-Kurs hat stark auf die Gerüchte am Markt reagiert, dass Binance in den USA bald wieder viel freier agieren kann als bisher.

Kryptomarkt reagiert positiv auf Zinsentscheidung

Nach der Zinssenkung der Fed auf eine Zielspanne von 4,00 bis 4,25 Prozent verzeichneten die meisten großen Kryptowährungen deutliche Kursgewinne. Während Bitcoin bei etwa 117.300 Dollar handelte, erreichte BNB kurzzeitig das Rekordhoch von über 1.000 Dollar, fiel jedoch später wieder auf rund 993 Dollar zurück.

Die Zinssenkung war die erste seit Dezember 2024 und wurde von den Märkten bereits größtenteils eingepreist. Marktanalysten beobachten derzeit eine Rotation der Liquidität von Bitcoin hin zu Altcoins, und da ist BNB natürlich eines der wichtigsten und größten Krypto-Assets. Die Fed-Entscheidung wird als „Risikomanagement-Zinssenkung“ interpretiert, die weitere geldpolitische Lockerungen in diesem Jahr nicht ausschließt. Allerdings warnen Experten vor möglichen Korrekturen, sollte sich die Stimmung verschlechtern.

Binance-Gründer äußert sich zu Meilenstein

Binance-Mitgründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao kommentierte den historischen Kursstand des BNB-Tokens auf der Plattform X: „Zuzusehen, wie BNB von einem ICO-Preis von 0,10 Dollar vor 8 Jahren auf die heutigen 1.000 Dollar gestiegen ist, ist etwas, was sich nicht in Worten ausdrücken lässt.“

Analysten betrachten die aktuellen Kursentwicklungen als volatiles Zeitfenster und sehen bei Bitcoin kurzfristig Widerstand bei 118.000 Dollar sowie Unterstützung im Bereich von 115.000 bis 115.500 Dollar