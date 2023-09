Bookkeepr: Buchhaltungs-Startup erhält sechsstelliges Investment

Buchhaltung und Steuern moderner zu machen: So lautet das Ziel des 2022 gegründeten Kärntner Startups Bookkeepr von Sanjin Kreibich und Lorenz Kromer. Ihre Vision ist, dass sich Buchhaltungs- und Steueraufgaben künftig mit einer intuitiven Smartphone App und mithilfe von KI erledigen lassen. Das soll vor allem Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) dabei helfen, Steuererklärungen einfach, günstig und korrekt selbst zu erledigen. Nun konnte Bookkeepr ein sechsstelliges Investment an Land ziehen.

Bookkeepr erkennt Buchhaltungs-Infos automatisch

Die Steuerberaterin Natalie Enzinger und Carinthian Venture Fonds beteiligen sich im Zuge der Finanzierung an dem Startup. Für Natalie Enzinger passt Bookkeepr perfekt in das Portfolio ihrer Grazer Steuerberatungskanzlei. Diese setzt nämlich selbst auf moderne Beratung, die Kund:innen 24/7 buchen und online nutzen können. „Wir freuen uns, dass wir mit Natalie Enzinger eine erfahrene Steuerberaterin als Investorin und strategische Partnerin gewinnen konnten. Durch die Zusammenarbeit mit ihr können wir eine Lösung entwickeln, die auch für Steuerberater:innen Verbesserungen bringt“, sagt Sanjin Kreibich.

Mit der App des Startups können User:innen Buchhaltungsbelege sammeln, indem sie Papierbelege abfotografieren und PDF-Rechnungen uploaden. Danach werden alle buchhaltungs- und steuer-relevanten Informationen (wie Datum, Betrag, usw.) von der App automatisch erkannt und ausgelesen – das ist zumindest der Plan für die nächste Version. Momentan haben Nutzer:innen die Möglichkeit, diese Informationen in wenigen Schritten händisch einzutragen. KI soll den Aufwand künftig deutlich reduzieren. Anwender:innen brauchen laut der Jungfirma kein Buchhaltungs- oder Steuer-Vorwissen für die App. Sie sollen durch die Anwendung spielerisch alles lernen, was man über Buchhaltung und Steuern wissen muss.

App soll künftig Komplexität von Auftrag bewerten

Sind die Belege in der App erfasst, kann diese sie automatisch sortieren und übersichtlich anzeigen. Das soll dabei helfen, den Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu behalten.

Die gesammelten Belege lassen sich jederzeit aus der App exportieren. Damit sollen User:innen bestens für die Steuererklärung vorbereitet sein. Die erste Version der Bookkeepr App ist bereits seit Juni 2023 in den App Stores verfügbar. Mit dem sechsstelligen Investment will die Jungfirma die App weiterentwickeln sowie die Marktpräsenz in Österreich aufbauen.

Im nächsten Schritt will das Team die App so weiterentwickeln, dass sie auf Basis der gesammelten Belege erkennt, wie kompliziert die zu erstellende Steuererklärung ist. Wird diese als einfach eingestuft, können Nutzer:innen die Steuererklärung mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung schnell, günstig und korrekt selbst erstellen und direkt aus der App an das Finanzamt übermitteln. Bei komplizierten Steuererklärungen empfiehlt Bookkeepr dagegen den Nutzer:innen eine Steuerkanzlei und sorgt für einen optimierten Daten- und Informationsaustausch.