BYD bringt E-Kleinwagen Dolphin Surf ab 20.000 Euro nach Österreich

Sie wollen ganz klar den Massenmarkt erobern: Der chinesische Autohersteller BYD, mittlerweile an Tesla in Sachen Umsatz und Stückzahlen vorbeigezogen, will es nun auch in Österreich wissen. Der Schlüssel dazu soll das neue Modell „Dolphin Surf“ sein, der hierzulande ab einem Verkaufspreis von 19.990 Euro auf den Markt kommt.

BYD hat sich in kurzer Zeit zu einer führenden Elektroautomarke in Österreich entwickelt. Im ersten Quartal 2025 erreichte BYD mit 14 Prozent den höchsten Marktanteil bei privaten E-Autokäufern, vor Tesla (13%) und Renault (12%). Dies ist besonders bemerkenswert, da die Marke erst seit etwa 2,5 Jahren in Österreich präsent ist. Von den insgesamt 1.427 zugelassenen BYD-Fahrzeugen entfielen 653 auf Privatpersonen, was einer Verteilung von 46 zu 54 Prozent zwischen privaten und gewerblichen Zulassungen entspricht.

Kleiner Preis, aber auch kleine Reichweite

Der Dolphin Surf ist das achte reine Elektroauto, das BYD innerhalb von 24 Monaten in Österreich auf den Markt bringt1. Mit kompakten Abmessungen von 3.990 mm Länge, 1.720 mm Breite und 1.590 mm Höhe eignet sich der Kleinwagen perfekt für den Stadtverkehr.

Der DOLPHIN SURF nutzt BYDs hauseigene Blade Battery-Technologie mit Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Chemie, die ohne Kobalt auskommt und sich durch hohe Sicherheit und Langlebigkeit auszeichnet1. Das Fahrzeug wird in drei Varianten angeboten:

Active 19.990 €) : 30 kWh Batterie, 65 kW Motor, 220 km WLTP-Reichweite (356 km im Stadtverkehr), 0-100 km/h in 11,1 Sekunden. Bereits umfangreich ausgestattet mit 10,1-Zoll-Touchscreen, Einparksensoren hinten, Rückfahrkamera, LED-Tagfahrlicht, V2L-Funktion, schlüssellosem Zugang per NFC, adaptivem Tempomat, Klimaanlage und veganen Ledersitzen12

Boost (23.380 €) : 43,2 kWh Batterie, 65 kW Motor, 322 km WLTP-Reichweite (507 km im Stadtverkehr), 0-100 km/h in 12,1 Sekunden. mit größerer Batterie, 16-Zoll-Leichtmetallrädern, elektrisch verstellbaren Vordersitzen, Scheibenwischern mit Regensensor und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln

Comfort (25.880 €) : 43,2 kWh Batterie, 115 kW Motor, 310 km WLTP-Reichweite (460 km im Stadtverkehr), 0-100 km/h in 9,1 Sekunden. Top-Ausstattung mit 360-Grad-Parkkamera, LED-Scheinwerfern, Sichtschutzglas hinten, Fußleuchten in den Seitenspiegeln, beheizbaren Vordersitzen und kabellosem Smartphone-Laden

Alle Versionen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h und verfügen über Vorderradantrieb.

Ladetechnologie an Bord

Der DOLPHIN SURF bietet folgende Ladezeiten:

DC-Schnellladung: 65 kW (Active) bzw. 85 kW (Boost und Comfort), 10-80% in nur 30 Minuten

AC-Ladung: Dreiphasig mit 11 kW Standard für alle Varianten, vollständige Aufladung in 3,5 Stunden (Active) bzw. 5 Stunden (Boost und Comfort)

Eine Besonderheit ist die Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion, die es ermöglicht, externe Geräte mit bis zu 3,3 kW über die Fahrzeugbatterie mit Strom zu versorgen – ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Ausstattung mit Apple CarPlay und Android Auto

Trotz der kompakten Außenmaße bietet der Dolphin Surf dank des großzügigen Radstands von 2.500 mm einen überraschend geräumigen Innenraum für vier Personen. Der Kofferraum fasst 308 Liter und kann durch Umklappen der Rücksitze auf 1.037 Liter erweitert werden.

Alle Versionen verfügen über:

Drehbaren 10,1-Zoll-Touchscreen mit neuester BYD-Benutzeroberfläche

Apple CarPlay und Android Auto

Intuitive Sprachsteuerung („Hi BYD“)

NFC Keyless Entry

BYD-App zur Fernsteuerung von Klimafunktionen

Fahrerassistenzsystem (ADAS) mit intelligentem Geschwindigkeitsregler, automatischer Notbremsung und Spurhalteassistent (Level 2; in China gibt es bereits Level 4)

Auslieferungen bereits ab Juni

Der BYD DOLPHIN SURF ist ab sofort bestellbar, die ersten Auslieferungen werden ab Juni 2025 erwartet. BYD bietet eine umfassende Garantie von sechs Jahren auf das Fahrzeug und acht Jahren auf Batterie und Elektromotor. Staatliche Förderung für E-Autos gibt es aktuell keine.

BYD argumentiert folgendermaßen, warum man so niedrige Preise für E-Autos schafft: Man sei der größte E-Auto-Hersteller der Welt, der zweitgrößte Batterie-Hersteller nach CATL, außerdem der größte LFP-Batterie-Hersteller und verfüge außerdem über zwei eigene Lithium-Minen. Über diese vertikale Integration könnten Skalen-Effekte erzielt werden.