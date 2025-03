BYD lädt E-Autos bald mit Strom für 400 km in fünf Minuten

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD hat am Montag eine bahnbrechende neue Plattform für Elektrofahrzeuge vorgestellt, die das Aufladen so schnell wie das Tanken eines Benzinfahrzeugs ermöglichen soll. Die als “Super E-Platform” bezeichnete Technologie bietet Ladeleistungen von bis zu 1.000 Kilowatt (kW), wodurch Fahrzeuge in nur fünf Minuten genug Strom für eine Reichweite von 400 Kilometern (ca. 350 Meilen) laden können.

“Um die Ladeangst unserer Nutzer vollständig zu beseitigen, haben wir das Ziel verfolgt, die Ladezeit von Elektrofahrzeugen so kurz wie die Betankungszeit von Benzinfahrzeugen zu gestalten”, erklärte BYD-Gründer Wang Chuanfu während der Präsentation in Shenzhen. “Dies ist das erste Mal in der Branche, dass die Einheit Megawatt bei der Ladeleistung erreicht wurde.”

Die neue 1.000-Volt-Architektur mit 1.000 Ampere Ladestrom kann laut BYD alle zwei Sekunden zwei Kilometer Reichweite hinzufügen. Diese Ladeleistung ist doppelt so hoch wie die der neuesten Tesla-Supercharger, die maximal 500 kW erreichen. Zum Vergleich: Teslas Supercharger benötigen etwa 15 Minuten, um eine Reichweite von 200 Meilen (ca. 320 km) zu erreichen.

Die neue Plattform umfasst auch:

10C-Ladegeschwindigkeiten, was bedeutet, dass der Akku des Fahrzeugs bis zu 10 Mal pro Stunde aufgeladen werden kann

Speziell entwickelte Batterien, die für diese schnellen Ladegeschwindigkeiten ausgelegt sind

Elektromotoren, die mit über 30.000 U/min drehen können – die höchste Drehzahl bei einem Serienfahrzeug

Auslieferungen starten bald

Die neue Ladetechnologie wird zunächst in zwei neuen Modellen verfügbar sein: der Han L Limousine und dem Tang L SUV, mit Preisen ab 270.000 Yuan (ca. 37.330 Dollar). Die Vorbestellungen für diese Modelle haben bereits begonnen, und die Auslieferungen sollen im nächsten Monat starten.

Um die neue Technologie zu unterstützen, plant BYD den Aufbau von mehr als 4.000 Ultraschnellladestationen in ganz China. Dies stellt einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen dar, insbesondere angesichts von Berichten, dass viele BYD-Besitzer in China derzeit auf Ladegeräte anderer Hersteller angewiesen sind.