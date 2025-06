Aktien von Circle und Coinbase steigen wegen Stablecoin-Gesetz stark

Es war das perfekte Timing für den IPO: Kurz nachdem Circle, Herausgeber des Stablecoins USDC, an die Börse ging, hat der US-Senat hat am Dienstag den „GENIUS Act“ (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) verabschiedet, der einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins schaffen soll. Die Gesetzesvorlage muss nun noch das Repräsentantenhaus passieren, bevor sie von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden kann.

Starke Kursgewinne bei Circle

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle Internet Group (CRCL) verzeichnete am Mittwoch einen Anstieg von 33,8% und schloss bei 199,59 US-Dollar. Das Handelsvolumen erreichte mit 63,5 Millionen Aktien einen Rekordwert – fast das Doppelte des durchschnittlichen Volumens. Seit dem Börsengang am 5. Juni zu einem Preis von 31 US-Dollar ist die Aktie um etwa 530% gestiegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt inzwischen über 48 Milliarden US-Dollar.

Auch die Aktie der Kryptobörse Coinbase reagierte positiv auf die Nachricht und stieg um 16%. Dies zeigt, dass Investoren eine breitere Marktverbesserung für Kryptounternehmen erwarten. Coinbase ist einer der wichtigsten Partner und Investoren von Circle.

Bedeutung für den Stablecoin-Markt

Circle ist der Emittent von USDC, dem zweitgrößten USD-gebundenen Stablecoin nach Tether’s USDT. USDC hat eine Marktkapitalisierung von 61,4 Milliarden US-Dollar und macht 25% des gesamten Stablecoin-Angebots von 243 Milliarden US-Dollar aus.

Bernstein-Analysten sehen in dem Gesetzentwurf eine Chance, Stablecoin-Innovationen in die USA zurückzuholen und Aktivitäten von unregulierten ausländischen Anbietern zu US-amerikanischen regulierten Unternehmen zu verlagern. Das Gesetz definiert Stablecoins als „Payment Stablecoins“ und behandelt sie rechtlich ähnlich wie digitales Bargeld.

Politische Unterstützung

Circle-CEO Jeremy Allaire bezeichnete das Gesetz auf X als „historisch“ und als Durchbruch für die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit. Präsident Trump unterstützte die Vorlage öffentlich und erklärte, sie würde die USA zum „unbestrittenen Marktführer bei digitalen Vermögenswerten“ machen.