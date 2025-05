Climate Launchpad von Thinkubator: Neun Startups stehen im Österreich-Finale

Der weltweit größte Wettbewerb für grüne Geschäftsideen – Climate Launchpad – geht in die nächste Runde. Neun österreichische Startups haben sich erfolgreich für das nationale Finale qualifiziert und präsentieren ihre Lösungen für den Klimaschutz. Die Bandbreite der Innovationen reicht von vertikaler Windkraft bis zu biologisch abbaubarer Dämmung. Im Finale dabei sind: Agri Spectra AI, Aerovia, EcoMycel, Minimist, NEWORN GmbH, RePlace, SolarWing, Terraformer und Troponaut.

Finale von Climate Launchpad am 17. Juni

Am letzten April-Wochenende fand das zweitägige Climate Launchpad Bootcamp statt. Dabei arbeiteten die Teams unter der Anleitung internationaler Expert:innen gezielt an der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle, Impact-Strategien und Pitch-Fähigkeiten. Dieses Trainingsformat bildete den Auftakt für ein intensives Coaching- und Mentoringprogramm, das die Startups auf die nächste große Etappe vorbereitete.

Die neun Startups treten am 17. Juni 2025 im Rahmen des Speak Out Festivals beim österreichischen Climate Launchpad Finale im Wiener Museumsquartier an. Ziel: Der Einzug ins regionale und später ins globale Finale, welches heuer erstmals im Rahmen des neuen Climate Innovation Festival (CIFE) in Wien stattfindet. Das CIFE, organisiert von Thinkubator, feiert 2025 Premiere und bringt nicht nur eine internationale Bühne, sondern auch die Chance auf zusätzliche Förderung, Investor:innenkontakte und weltweite Sichtbarkeit.

Programm richtet sich an junge, nachhaltige Startups

Climate Launchpad ist ein internationales Programm von EIT Climate-KIC und richtet sich an frühe Startup-Teams mit nachhaltigen Geschäftsideen. Es bietet Zugang zu professionellem Coaching, einem globalen Netzwerk und internationalen Wettbewerben. Seit der Gründung hat das Programm weltweit über 5.000 Startups begleitet. Mehr als 16.400 Bewerbungen sind eingegangen und Alumni des Programms haben bereits über 500 Millionen Euro an Investitionen erhalten.

In Österreich wird das Climate Launchpad von Thinkubator organisiert. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und der Stadt Wien sowie Partner:innen wie der Wirtschaftsagentur Wien, BDO Austria, Kurier und mehreren Universitäten wird das Programm national verankert und international sichtbar gemacht.