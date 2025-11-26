Grazer Coinfinity übernimmt Mehrheit am Bitcoin-Verlag Aprycot Media

Coinfinity, nach eigenen Angaben Österreichs ältester Bitcoin-Broker, übernimmt die Mehrheit am Verlagshaus Aprycot Media. Der 2018 gegründete Verlag hat sich auf Publikationen zu Bitcoin und ökonomischen Themen spezialisiert und gilt als führendes Verlagshaus in diesem Segment im deutschsprachigen Raum.

Neben Coinfinity beteiligt sich auch die Scholarium AG mit einer Minderheitsbeteiligung am Verlag. Die von Rahim Taghizadegan geleitete und von Johannes Grill vertretene Gesellschaft ist im Bereich ökonomischer Bildung tätig. Zudem ist Fab, der Mitgründer von Aprycot Media, schon länger als Head of Bitcoin Education bei Coinfinity tätig – insofern wächst zusammen, was schon lange zusammen arbeitet.

Gründer bleiben an Bord

Aprycot Media verlegt Bücher und andere Medien zu Bitcoin und wirtschaftlichen Themen im deutschsprachigen Raum unter dem Motto „Wir drucken Bücher statt Geld“. Die beiden Gründer von Aprycot Media werden weiterhin als Geschäftsführer tätig sein und sollen die inhaltliche Ausrichtung des Verlags verantworten. Der Verlag arbeitet unter dem Motto „Wir drucken Bücher statt Geld!“ und orientiert sich in seiner Ausrichtung an der Österreichischen Schule der Nationalökonomie.

„Bitcoin ist mehr als Technologie. Es ist ein Katalysator für ökonomisches und gesellschaftliches Umdenken. Bildung ist der Schlüssel, um diesen Wandel zu verstehen und aktiv mitzugestalten“, erklärt Fab, Mitgründer von Aprycot Media und Leiter der Bitcoin-Bildungsabteilung bei Coinfinity, die strategische Ausrichtung.

Mit der Beteiligung setzt Coinfinity seine Strategie fort, Bitcoin als Teil einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu positionieren und Wissen über Geldthemen und Wirtschaft zu vermitteln. Das Unternehmen ist seit 2014 als Bitcoin-Broker in Österreich tätig. Die Scholarium AG bietet nach eigenen Angaben ein interdisziplinäres digitales Studienprogramm in deutscher Sprache an und ist in verschiedenen internationalen Projekten im Bildungsbereich engagiert.