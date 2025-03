Der Trump Pump ist schon wieder vorbei, Cryptos stürzen wieder ab

Wie gewonnen, so zerronnen: Der enorme Pump der Krypto-Preise am Sonntag durch die Ankündigung einer Krypto-Reserve ist am Montag schon wieder vorbei. Trumps Ankündigung, SOL, XRP, ADA, ETH und BTC vom US-Staat in die Bilanz zu nehmen, hat kurzzeitig für sehr starke Preisanstiege bei Kryptowährungen durch die Bank gesorgt.

Doch der erneute Einbruch folgte sogleich. In den vergangenen 24 Stunden hat der Krypto-Markt knapp 300 Milliarden Dollar an Kapitalisierung verloren und ist damit fast wieder auf das Niveau zurückgefallen, wo der Markt vor Trumps Ankündigung lag, nämlich bei etwa 2,85 Billionen Dollar. Kurzfristige Gewinne sind somit fast zur Gänze wieder weggeschmolzen. Bis auf ein paar Ausnahmen wie XRP von Ripple oder ADA von Cardano liegen Preise von Krypto-Assets fast ausschließlich wieder unter dem Niveau der Vorwoche.

Trunp kündigt Altcoin Season an, aber sie kommt nicht

Damit straft sich Trump selbst Lügen. Noch am Sonntag meinte er: „Das wird eine gewaltige Alt Season, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Sie wird so großartig sein, dass man sie die Trump-Saison nennen wird!“ Gemeint ist damit, dass Altcoins – also alle Kryptowährungen außer Bitcoin – starke Preisanstiege erfahren und BTC Marktanteile wegschnappen.

Jedoch ist eine Altcoin Season weit und breit nicht in Sicht. Der „CMC Altcoin Season Index“ etwa steht derzeit bei lediglich 16 Punkten (von 100 möglichen) – ein so schlechter Wert gab es selten zuvor. Um wirklich in die Zone der Altcoin-Saison zu kommen, müsste der Wert auf mehr als 75 Punkte steigen (Anm.: Wenn 75 % der Top-100-Coins in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin, dann ist Altcoin-Saison. Stablecoins wie Tether und DAl sowie Asset-Backed-Token wie WBTC, stETH und cLINK sind nicht enthalten)

Warum sind die Krypto-Assets so schnell wieder abgestürzt, warum hat der Markt nicht wieder Vertrauen gefasst? Die Charts von Krypto-Assets wie SOL; ETH und USD zeigen es im Vergleich zu wichtigen US-Aktienindizes ganz deutlich: Nach dem „Trump Pump“ am Sonntag hat die Gravitation des Gesamtmarktes die Cryptos schnell wieder eingefangen.

An den US-Börsen sind die Kurse etwa des Dow Jones, des S&P500 oder des Nasdaq 100 deutlich zwischne ein und zwei Prozent gefallen. Warum? Weil Trump schon wieder die nächste Zoll-Keule ausgepackt hat, diesmal will er importierte Agrarprodukte zum Schutz der US-Farmer mit Zöllen belegen. Gleichzeitig setzt er die Spaltung mit Europa in Sachen Ukraine fort – solch Instabilität machen den Aktienmärkten zu schaffen.