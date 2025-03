Die glorreichen 7: Fördermittel, die euer Business voranbringen

Wer ein Unternehmen gründen oder weiterentwickeln möchte, steht oft vor einer Herausforderung: die richtige Finanzierung zu finden. In Österreich gibt es eine Vielzahl an Bundesförderungen, die sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen beim Wachstum unterstützen. Doch das Fördersystem ist komplex und viele Unternehmen wissen nicht, welche Programme für sie infrage kommen. Welche Förderungen lohnen sich wirklich?

Dr. Vijay Verma, einer der führenden Förderexperten Europas und CEO der Dharma Funding Solutions GmbH, hat in seiner Laufbahn über 500 Unternehmen erfolgreich durch den Förderprozess begleitet. Sein Team aus erfahrenen Expert:innen versteht die Anforderungen an neuartige und innovative Technologien sowie die Herausforderungen, die mit Förderanträgen verbunden sind. „Viele Unternehmen haben großartige Ideen, aber wissen nicht, welche Fördermöglichkeiten sie nutzen können oder wie sie ihre Anträge optimal gestalten. Wir helfen ihnen, ihre Chancen auf Erfolg zu maximieren“, erklärt Dr. Vijay Verma.

Um euch den Überblick zu erleichtern, haben wir die sieben wichtigsten Bundesförderungen für euch zusammengefasst:

1. aws-ERP-Kredit

Der aws-ERP-Kredit ist eine der wichtigsten Finanzierungshilfen für österreichische Unternehmen. Er richtet sich an EPUs, KMUs und Großunternehmen und ermöglicht Investitionen in materielle und immaterielle Werte. Besonders attraktiv sind die zinsgünstigen Konditionen. Unternehmen können damit Modernisierungsprojekte finanzieren, neue Geschäftsfelder erschließen oder bestehende Dienstleistungen erweitern.

2. aws-Garantie für junge Unternehmen

Nicht jedes Unternehmen kann ausreichend Sicherheiten vorweisen – insbesondere nicht in der Gründungsphase. Genau hier setzt die aws-Garantie an, die bis zu 80 Prozent der Finanzierungen absichert. Die Antragstellung erfolgt vor Beauftragung bei der Erste Bank oder Sparkasse.

3. erp-Gründungs-Kleinkredit (ÖHT)

Während viele Förderprogramme für alle Branchen offen sind, ist der ÖHT-Kredit speziell auf junge Tourismusunternehmen zugeschnitten. Mit einem zinsgünstigen Kredit von bis zu einer Million Euro können Betriebe ihre Infrastruktur ausbauen oder modernisieren. Gerade in einem stark wettbewerbsorientierten Markt wie dem Tourismus ist es essenziell, immer am Puls der Zeit zu bleiben.

4. aws – PreSeed für Hightech-Unternehmen in der Vorgründungsphase

Gründer:innen im Hightech-Bereich stehen oft vor einer besonderen Herausforderung: Sie benötigen bereits vor der eigentlichen Gründung Kapital, um Forschung, Entwicklung oder erste Prototypen zu finanzieren. Das PreSeed-Programm stellt bis zu 200.000 Euro für Hightech-Projekte in den Bereichen IKT, Physical Science und Life Sciences zur Verfügung.

5. aws Seedfinancing für Hightech-Unternehmen

Wer ein Hightech-Unternehmen gründen möchte, kann sich für das SeedfinancingProgramm bewerben. Hier wird ein bedingt rückzahlbarer Zuschuss von max. 800.000 Euro bereitgestellt, um die Weiterentwicklung von innovativen Geschäftsmodellen zu ermöglichen. Auch dieses Programm richtet sich an Hightech-Projekte in den Bereichen IKT, Physical Science und Life Sciences.

6. FFG-Startup-Förderung für kleine und mittlere Unternehmen

Unternehmen, die auf Forschung und Entwicklung (F&E) setzen, können durch das FFG-Basisprogramm finanzielle Unterstützung erhalten. Die Förderung orientiert sich an den jeweiligen Projektkosten und kann bis zu 70 Prozent der Gesamtsumme abdecken. Sie setzt sich aus einem Mix aus Zuschuss und Darlehen zusammen.

7. Umweltförderung (BMLFUW) für alle Unternehmen und sonstige unternehmerisch tätige Organisationen

Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern ein essenzieller Bestandteil zukunftsfähiger Geschäftsmodelle. Mit der Umweltförderung im Inland werden Unternehmen unterstützt, die in Energieeffizienz oder umweltfreundliche Technologien investieren. Je nach Projekt können bis zu 35 Prozent der Investitionsmehrkosten übernommen werden. Neben der Auswahl der richtigen Förderung liegt der Schlüssel zum Erfolg vor allem darin, einen überzeugenden Antrag zu stellen – eine Hürde, an der viele scheitern. Genau hier setzt Dharma Funding Solutions an. Mit jahrelanger Erfahrung in der Förderberatung hilft das Team Unternehmen dabei, sich bestmöglich zu positionieren und Fallstricke zu vermeiden. So können Gründer:innen und Unternehmer:innen ihren Fokus auf den Erfolg und das Wachstum ihres Unternehmens richten.

Dieser Artikel ist bereits im Trending Topics Founders Guide 2025 erschienen. Das komplette Magazin findest du hier.