Die Kryptologen: Bitcoin ATH und Uptober | FlyingTulip | S&P500 verliert gegen Bitcoin | McRib-Indikator

🚨📈 Marktupdate #36 – 07.10.2025

Der Uptober ist da und schlägt voll zu! Bitcoin steigt ganze 12% in sieben Tagen an und erreicht ein neues All-Time-High von 125.700 USD, während Ethereum daran mit 13% Preisanstieg vorbeizieht. Die Rückkehr der guten alten Zeiten mit dreistelligen Preisanstiegen zeigt sich aktuell in Zcash (ZEC) und DoubleZero (2Z). Wir warnten zuletzt vor MYX Finance (MYX), Plasma (XPL) und nun befinden sich beide an der Spitze der Verlierer diese Woche. Der Fear and Greed Index gibt uns trotz signifikantem Preisanstieg immer noch ein neutrales Bild und auch beim Altcoin Index ist mit 62/100 Punkten noch Luft nach oben. Krypto-Marktkapitalisierung, TVL in DeFi und Werte bei Stablecoins weisen ebenso neue Rekorde auf. Die Jahresendrallye hat begonnen. Wird sie halten, was sie verspricht?

🔸 FlyingTulip von Andre Cronje

DeFi-Legende Andre Cronje ist zurück. FlyingTulip sammelt 200 Millionen USD bei einer Bewertung von einer Milliarde ein. Das Modell basiert auf einer endlosen Put-Option und kombiniert DeFi, Liquidität und institutionelles Interesse.

🔸 MetaMask Rewards und MASK-Leak

MetaMask startet ein Belohnungssystem. Season 1 bringt über 30 Millionen USD in LINEA-Token. Nutzer erhalten Rewards für Swaps, Bridges und Wallet-Aktivität. OGs werden bevorzugt behandelt, aber auch neue Nutzer können noch einsteigen. Der MetaMask-Token Airdrop ist im Anflug!

🔸 S&P500 verliert gegen Bitcoin

Seit 2020 legte der S&P500 in US-Dollar 106 % zu. Doch gegen Bitcoin gerechnet verlor er eigentlich 88 % an Wert. Anthony Pompliano warnt vor der versteckten Inflation klassischer Märkte. Fiat-Geld verliert eben langfristig gegen harte Assets wie Gold und Bitcoin.

🔸 Chainlink bei Sibos 2025

Jede Menge News zu Chainlink auf der großen Finanzmesse Sibos in Frankfurt. Gemeinsam mit Swift, UBS und der Deutschen Börse werden tokenisierte Fondsprozesse live demonstriert. Neue Partnerschaften, der Launch von DataLink und der Sieg beim Swift Hackathon unterstreichen Chainlinks Position als Brückenbauer zwischen TradFi und Krypto.

🔸 Kurznachrichten weltweit

SWIFT startet eigene Blockchain-Infrastruktur auf Linea

Tether bringt XAUt-Plattform mit 200 Millionen USD Kapital

Vanguard erlaubt endlich Zugang zu Krypto-ETFs unter neuem CEO

Rex-Osprey beantragt 21 Altcoin-ETFs, darunter LINK, AVAX, ADA etc.

Samsung integriert Coinbase in die Wallet-App

Walmart OnePay ermöglicht Bitcoin- und Ethereum-Verwahrung

Kasachstan investiert erstmals in BNB, beraten durch CZ Binance

Tether und Circle verlieren langsam ihre Stablecoin-Oligarchie

🤯 Skurrilität der Woche

James Wynn, bekannt durch seinen 87-Millionen-Gewinn, arbeitet jetzt als Praktikant bei BNB Chain. Gleichzeitig fliegt ASTER aus dem DeFiLlama-Ranking, da der Algorithmus verdächtige Volumina erkennt.

🧠 Krypto-Kultur: Der McRib-Indikator

Ein Running Gag auf Krypto-Twitter. Immer wenn McDonald’s den McRib zurückbringt, steigt Bitcoin danach massiv an. Jetzt ist es wieder so weit und BTC explodiert. Zufall oder Meme-Magic?

🎁 Tipp der Woche

So sicherst du dir die besten Chancen auf den MetaMask Airdrop

🔮 Ausblick

Diese Woche sprechen Powell, Lagarde und Ueda zur globalen Zinspolitik. Der Markt rechnet mit über 90 % Wahrscheinlichkeit für einen US-Zinsschnitt. Dazu erwarten wir ein spannendes Update rund um zkSync.