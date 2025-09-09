Die Kryptologen: WLFI-Drama um Trump | Worldcoin-Pump | Airdrops | Altcoin-ETFs | CLARITY Act

Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier melden sich heute in einer Konferenz-Schaltung zwischen Südtirol und Wien bei euch, um die neuesten Entwicklungen am Krypto-Markt zu besprechen. Und zwar folgende:

🚨📈 Marktupdate #32 – 09.09.2025

Bitcoin hält sich über 111.000 USD, Altcoins legen weiter zu. MYX Finance explodiert, MemeCore und Worldcoin steigen, während Trumps WLFI crasht. NFTs bleiben schwach, Stablecoins & DeFi steigen leicht an. Fear & Greed bei 42/100, Altcoin-Index bei 52/100. Der „Septembär“ wirkt milde und die Hoffnung auf Uptober steigt.

🏛️ CLARITY Act: USA bringt Krypto-Gesetz voran

Airdrops, Staking und DePIN sollen großteils keine Wertpapiere mehr sein. Entwickler & Self-Custody erhalten Schutz. SEC & CFTC sollen künftig klare Zuständigkeiten haben.

🪙 WLFI-Drama um Trump & Justin Sun

WLFI startet bei 0,30 USD (30 Mrd. Bewertung). Trump-Familie hält 25 %, Justin Sun wird öffentlich ausgesperrt. Macht, Memes & Chaos pur.

🪩 Worldcoin: Iris, AMPC & Adoption

Worldcoin steigt nach dem Update zu AMPC, das quantensichere Identitätsverifikation mit höchstem Datenschutz ermöglicht. Erste Treasury-Unternehmen setzen nun hunderte Millionen USD auf Worldcoin.

💸 Airdrop-Festival

$MIRROR: Black Mirror-Token mit Avalanche & RWA

$OPEN: KI-Blockchain startet mit Airdrop

$Linea: Airdrop live + Checker verlinkt

$Midnight: Noch bis 04.10. claimbar!

📈 Altcoin-ETFs starten durch

Solana ETF live, Dogecoin & XRP stehen in den Startlöchern. Chainlink: Grayscale wandelt Trust in ETF, Bitwise & 21Shares folgen. Auch BONK & PENGU sind im Gespräch.

📊 Flash-News

– Bitcoin-Börsenbestände sind auf 6-Jahres-Tief

– James Wynn verliert Zugang zum Konto trotz Millionen-Steuerzahlung

– Bored Apes mit Rekordverlusten: 400.000 USD Verlustverkauf für einen gelangweilten Affen

🧠 Krypto-Kultur der Woche

2017 vs. 2025: Die Crypto Bros von damals sind nicht mehr dieselben wie heutzutage, vielleicht nur bei den Memecoins.

🤯 Skurrilität der Woche

„The Quiet Part“: Eine unterhaltsame Auseinandersetzung zwischen Litecoin, Benjamin Cowen und Dash.

🎁 Tipp der Woche

River Business Report 2025: 3.000 US-Firmen halten BTC quer durch alle Branchen. Bitcoin ist seit 2024 ein Firmen-Vermögenswert geworden.

🔮 Ausblick

11.9.: Zinsentscheid EZB & US-Inflation

17.9.: Fed-Entscheid & EU-Inflation

9.–11.9. Vienna Blockchain Week 2025