Terraform Labs-Gründer Do Kwon in den USA zu 15 Jahren Haft verurteilt

Der Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, ist am Donnerstag von einem US-Bundesgericht zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der 33-jährige Südkoreaner hatte sich zuvor im August schuldig bekannt, Betrug und Verschwörung zum Betrug begangen zu haben. Der Zusammenbruch von Terras algorithmischem Stablecoin TerraUSD (UST) im Mai 2022 erschütterte die Kryptowährungsbranche und löste eine Kette von Zusammenbrüchen aus, die Monate später in der Insolvenz von FTX gipfelte. Anders als herkömmliche Stablecoins war UST nicht durch liquide Vermögenswerte gedeckt.

Richter Paul Engelmayer vom US-Bezirksgericht für den südlichen Distrikt von New York ordnete die Haftstrafe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems an, der 2022 rund 40 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtete. Kwon wird auf seine Haftstrafe die bereits in den USA sowie 17 Monate in Auslieferungshaft verbrachte Zeit angerechnet bekommen.

Der Richter bezeichnete Kwons Betrug als „ungewöhnlich schwerwiegend“ und führte aus, dass dieser vier Jahre lang den Markt öffentlich belogen habe. „Sie haben sich entschieden zu lügen“, so Engelmayer laut Berichten von Inner City Press. Der Richter kritisierte besonders, dass Kwon das Vertrauen der Anleger missbraucht habe.

Aussagen der Opfer

Vor der Urteilsverkündung kamen sechs von etwa 16.500 Geschädigten zu Wort, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens gegen Terraform Ansprüche geltend gemacht haben. Eine der Geschädigten, Tatiana Dontsova, berichtete, sie habe ihre Wohnung in Moskau verkauft, um in Kwons Projekt zu investieren. „81.000 US-Dollar wurden zu 13 Dollar in meiner Hand. Ich bin jetzt offiziell obdachlos“, so Dontsova laut Inner City Press.

Ein Mann aus der Ukraine beschrieb, wie er fast 200.000 US-Dollar verloren habe – Ersparnisse aus 17 Jahren Arbeit. Kwons öffentliche Beteuerungen hätten ihm Vertrauen gegeben, dass sein Geld trotz der angebotenen 20-prozentigen Renditen des Anchor Protocol „sicher“ sei.

Kwons Stellungnahme

In einem gelben Gefängnisanzug äußerte sich Kwon vor der Urteilsverkündung: „Ich möchte, dass jeder weiß, dass ich all meine Zeit damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was ich hätte tun können und was ich tun kann. Es sind vier Jahre seit dem Zusammenbruch vergangen, drei Jahre seit ich meine Familie gesehen habe. Ich würde meine Buße gerne in meinem Heimatland tun.“

Er übernahm die Verantwortung für das Geschehene und erklärte: „Die Schuld sollte auf mich gerichtet werden. Ich habe es versäumt, das System richtig zu betreiben.“

Mögliche Auslieferung nach Südkorea

Nach Verbüßung der Hälfte seiner Strafe – nach siebeneinhalb Jahren – könnte Kwon nach Südkorea ausgeliefert werden, wo er den zweiten Teil seiner US-Haftstrafe absolvieren könnte. In seinem Heimatland drohen ihm zusätzlich bis zu 40 Jahre Gefängnis, da auch dort Behörden einen Fall gegen ihn aufgebaut haben.

Kwon wurde im Dezember 2024 nach langem rechtlichen Kampf aus Montenegro an die USA ausgeliefert, nachdem er im Jahr zuvor beim Versuch, mit gefälschten Dokumenten zu reisen, festgenommen worden war.

Im April hatte ein Gericht Terraform Labs und Kwon bereits zivilrechtlich für schuldig befunden. Im Rahmen eines Vergleichs mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vereinbarten sie die Zahlung von 4,5 Milliarden US-Dollar. Als Teil seiner Strafe muss Kwon 19 Millionen US-Dollar sowie einige Immobilien abtreten.

Einordnung in die Krypto-Rechtsprechung

Mit diesem Urteil reiht sich Kwon in eine Liste hochrangiger ehemaliger Krypto-Unternehmer ein, die vor US-Gerichten verurteilt wurden. Der frühere FTX-Chef Sam Bankman-Fried verbüßt eine 25-jährige Strafe, während der ehemalige Celsius-CEO Alex Mashinsky zu 12 Jahren verurteilt wurde. Der frühere Binance-CEO Changpeng Zhao verbüßte vier Monate Haft, wurde jedoch später von US-Präsident Donald Trump begnadigt.