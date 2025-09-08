Dogecoin bei +7%: Größter Memecoin könnte diese Woche Spot-ETF bekommen

Regulatorischer Sonderweg über den „40 Act“

REX Shares versucht die Zulassung über den „Investment Company Act of 1940“ zu erhalten, anstatt den üblichen Weg über die Formulare S-1 und 19b-4 zu beschreiten. Dieser Ansatz wurde bereits beim Solana-Staking-ETF des Unternehmens erfolgreich angewendet und gilt als schnellerer Genehmigungsweg. Experten bezeichnen dieses Vorgehen als regulatorisches Schlupfloch, das neue Möglichkeiten für Krypto-ETFs eröffnet.

Der ETF würde über eine Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands strukturiert, um den Anforderungen des 40 Act zu entsprechen. In den Unterlagen warnt REX ausdrücklich vor der extremen Volatilität und den spezifischen Risiken von Dogecoin-Investments.

Bedeutung für Dogecoin

Sollte der ETF genehmigt werden, wäre es das erste börsennotierte Finanzprodukt in den USA mit direktem Zugang zu einem Memecoin. Dies könnte mehrere Auswirkungen haben:

Institutionelle Anerkennung: Ein regulierter ETF würde Dogecoin einen gewissen Grad an institutioneller Legitimität verleihen, auch wenn es ursprünglich als satirische Antwort auf Bitcoin entwickelt wurde.

Erweiterte Zugänglichkeit: Traditionelle Anleger könnten über ihre Depots einfacher in Dogecoin investieren, ohne sich mit Krypto-Börsen auseinandersetzen zu müssen.

Potenzielle Kurswirkung: Die erhöhte Zugänglichkeit könnte zu verstärkten Kapitalzuflüssen führen, wobei Dogecoin bekanntermaßen sehr volatil reagiert.

Marktentwicklung und Kontext

Dogecoin hat im vergangenen Jahr um etwa 116 Prozent zugelegt, notiert mit rund 0,21 US-Dollar jedoch weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch von 0,73 US-Dollar aus dem Mai 2021. Die Popularität des Tokens wird weiterhin durch die Unterstützung von Tesla-CEO Elon Musk verstärkt, der sich selbst als „Dogefather“ bezeichnet.

Der Krypto-ETF-Markt befindet sich derzeit in einer dynamischen Phase. Die SEC prüft aktuell 92 Anträge für kryptobasierte ETFs, darunter auch Produkte für Solana, XRP und Litecoin. Für den Memecoin wäre es ein deutliches Signal, wenn er als erstes einen Spot-ETF bekommen würde.

Ausblick und Risiken

REX Shares plant offenbar weitere ETF-Produkte für andere Kryptowährungen, einschließlich weiterer Memecoins. Dies könnte den Beginn einer neuen Generation von Finanzprodukten markieren, die ursprünglich als Spaßwährungen konzipierte Token zu regulierten Anlageprodukten machen.

Anleger sollten jedoch die erheblichen Risiken beachten, die mit Memecoin-Investments verbunden sind. Diese Tokens zeichnen sich durch extreme Volatilität und oft unvorhersehbare Kursentwicklungen aus, die stark von sozialen Medien und prominenten Unterstützern beeinflusst werden können.

Die finale Entscheidung der SEC über den Dogecoin-ETF wird in den kommenden Tagen erwartet und könnte richtungsweisend für weitere Memecoin-basierte Finanzprodukte sein.