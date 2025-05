Dubai: Bürger bekommen kostenloses ChatGPT Plus

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werden das erste Land weltweit, das allen Bürgern und Einwohnern kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus gewährt. Das normalerweise 20 US-Dollar pro Monat kostende Premium-Abonnement wird im Rahmen einer umfassenden KI-Partnerschaft zwischen OpenAI und der VAE-Regierung bereitgestellt. ChatGPT Plus gibt Zugriff auf die neuesten und besten KI-Modelle und hat weniger Limitierungen, was etwa Daten-Uploads oder Bildgenerierungen angeht.

In den VAE leben etwa zehn Millionen Menschen, 80 Prozent davon sind Arbeitsmigranten aus ärmeren Ländern wie Indien, Pakistan, Bangladesch oder den Philippinen. Derzeit ist nicht bekannt, wer genau in den Genuss des kostenlosen Premium-Abos kommen wird.

Stargate UAE als Herzstück der Kooperation

Die kostenlose ChatGPT Plus-Bereitstellung ist jedenfalls Teil des „Stargate UAE“-Projekts, einer groß angelegten Initiative unter OpenAIs neuem Programm „OpenAI for Countries“. Dabei entsteht in Abu Dhabi ein KI-Supercomputing-Hub in Zusammenarbeit mit dem emiratischen Technologieunternehmen G42 sowie den Branchenriesen Oracle, Nvidia, SoftBank und Cisco.

Das erste Rechenzentrum soll bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Parallel dazu plant ein separates US-VAE-Abkommen den Bau eines 5-Gigawatt-KI-Campus in Abu Dhabi – eine Kapazität, die ausreicht, um einen ganzen US-Bundesstaat wie Minnesota zu versorgen. Damit würde die größte KI-Anlage außerhalb der USA entstehen.

Milliardenschwere Investitionen auf beiden Seiten

G42 wird OpenAIs Investitionen Dollar für Dollar in künftigen US-amerikanischen Rechenzentren matchen, was eine transkontinentale KI-Allianz im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar bedeutet. Obwohl OpenAI die Gesamtkosten nicht bekannt gab, wird das Projekt in beiden Ländern auf zweistellige Milliardensummen geschätzt.

Die VAE-Partnerschaft hat in den USA eine politische Debatte ausgelöst. Während Politiker wie der Abgeordnete Ro Khanna kritisierten, warum solche Projekte nicht in US-Bundesstaaten wie Ohio oder Pennsylvania realisiert werden, verteidigten andere wie der ehemalige Trump-Berater David Sacks die Initiative als strategischen Schachzug gegen Chinas KI-Ambitionen.

OpenAI-CEO Sam Altman wies die Kritik zurück und bezeichnete Kritiker als „naiv“. Er betonte die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit, um das volle Potenzial der KI zu erschließen.