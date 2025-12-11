Epix Sports: Startup von Lea-Sophie Cramer sammelt 7 Millionen Euro – Hans(wo)men Group mit dabei

Das Berliner Startup Epix Sports hat in einer neuen Finanzierungsrunde insgesamt knapp sieben Millionen Euro an Kapital eingesammelt. Das Unternehmen positioniert sich als Plattform für Sport-Erlebnisse der nächsten Generation und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach realen Bewegungserlebnissen und Community-Formaten jenseits digitaler Bildschirme. Epix Sports bringt schnell wachsende Sportarten wie Padel, Bouldern, Urban Dance und Reformer-Pilates unter einem Dach zusammen.

An der Finanzierungsrunde beteiligen sich mehrere unternehmerische Family Offices, darunter die Hermanns Group, ALERA Capital, Mutschler Ventures AG und die Hans(wo)men Group. Zusätzlich steigen bekannte Unternehmer, Sportler und Creator als Investoren ein, etwa Hockey-Olympiasieger Moritz Fuerste, Tennisspielerin Sabine Lisicki sowie die Gründer Marc Klopp, Janina Lin Otto, Christopher Muhr und Tim Schaecker. Die breite Investorenbasis aus Sport und Business unterstreicht das Marktpotenzial des Konzepts.

Betriebssystem für lokale Sportanbieter

Epix Sports versteht sich als Operating System für lokale Sportstätten und arbeitet mit Gründern bestehender Sportanbieter zusammen, um diese zu europäischen Marken zu skalieren. Das Unternehmen macht verschiedene Sporterlebnisse flächendeckend zugänglich und will dabei lokale Betreiber systematisch beim Wachstum unterstützen. Die Mission lautet, kategorie-definierende Sport-Erlebnisse zu schaffen, die Menschen durch echte Bewegung und Gemeinschaft verbinden.

Die Wachstumsstrategie basiert auf vier Säulen: Erstens stellt Epix Sports Eigenkapital und Fremdkapital für Expansion bereit, da der Markt stark fragmentiert und wenig liquide ist. Zweitens scannt das Unternehmen systematisch Standorte in Zielmärkten und verschafft Betreibern Zugang zu erstklassigen Immobilien sowie moderner Technologie. Drittens setzt Epix Sports auf Community-Building und Markenbildung, um emotionale Bindung und Engagement zu erzeugen. Viertens sorgt das Team für operative Exzellenz durch strukturierte Prozesse, um Profitabilität bei gleichzeitig herausragender Customer Experience zu gewährleisten.

Gründerteam mit Milliarden-Exit-Erfahrung

Das Gründerteam bringt über zwei Jahrzehnte kombinierte Erfahrung mit und hat zuvor Unternehmen mit Milliardenbewertungen aufgebaut. Im Zentrum steht Lea-Sophie Cramer, die als Gründerin von Amorelie bekannt wurde und das Unternehmen an ProSiebenSat.1 verkaufte. Sie verantwortet bei Epix Sports die Bereiche Community-Aktivierung und Branding und betreibt zudem den Podcast Fast & Curious. Cramer positioniert sich als Einsteigerin in verschiedensten Sportarten und lebt damit den inklusiven Ansatz des Unternehmens.

An ihrer Seite stehen Oliver Roskopf mit Expertise in operativem Wachstum und Marketing aus seiner Zeit bei Zalando und als CMO von Addvance, Lukas Brosseder mit Fokus auf Immobilienzugang und Technologie nach dem eDarling-IPO und dem PlusDental-Exit für über 500 Millionen Euro sowie Johannes Kreibohm für Finanzen nach Exits bei Plinga und als CSO von Addvance. Vanessa Buemann komplettiert das Team als Lead für Brand und Operations. Die Gründer verbinden unternehmerische Track Records mit persönlicher Leidenschaft für Sport, von Padel über Bouldern bis Triathlon.

Offenlegung: Hanso(wo)men Group ist auch an Trending Topics bzw. dem Mutterunternehmen newsrooms.ai beteiligt.