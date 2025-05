Everleaf: Indoor-Garten-Startup erhält sechsstelliges Investment

Das Wiener Startup Everleaf, bekannt für seinen Indoor-Garten, hat eine sechsstellige Finanzierung abgeschlossen. Unter den Geldgebern befindet sich unter anderem Bestandsinvestor Michael Grabner, der sich bereits vor einem Jahr in der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen beteiligt hatte, mit seiner MGM GmbH. Die frischen Mittel sollen unter anderem die Produktion der neuen Gärten finanzieren und den Ausbau des Teams ermöglichen.

Everleaf etabliert sich im DACH-Raum

Der Everleaf Garden erfreute sich laut dem Startup im vergangenen Jahr großer Beliebtheit und war bereits frühzeitig ausverkauft. „Das Feedback der Kund:innen war überwältigend. Deshalb haben wir in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, die nächste Produktionscharge deutlich zu vergrößern und neue Features zu integrieren“, erklärt Gründer Christophe Vermeersch. Die neue Version, der Everleaf Garden New Edition, ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich und wird ab August ausgeliefert. Zu den Neuerungen zählen unter anderem ein dimmbares Licht sowie ein Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmodus, der den natürlichen Tagesverlauf simuliert.

Neben Deutschland und Österreich liefert Everleaf mittlerweile auch in die Schweiz sowie in fast alle EU-Länder. Der strategische Fokus bleibt laut Vermeersch aber klar auf dem deutschsprachigen Raum: „Wir wollen uns in DACH erst solide etablieren und die Marke stärken, bevor wir weiter internationalisieren.“

Startup will 2025 Umsatz verzehnfachen

Mit dem neuen Kapital will die Jungfirma erstmals operative Mitarbeiter:innen einstellen, um den Gründer im Tagesgeschäft zu unterstützen. Im laufenden Jahr will Everleaf seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast verzehnfachen und erstmals profitabel wirtschaften. Schon jetzt konnte man innerhalb eines Monats den gesamten Umsatz des Vorjahres erreichen.

„Everleaf hat sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt und gezeigt, dass das Modell funktioniert. Zusammen mit den neuen Investoren werden wir eng mit Christophe zusammenarbeiten, um die ambitionierten Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen“, sagt Florian Bernhard, Investment Manager der MGM GmbH.

Mit dem Everleaf Garden bietet das Startup Platz für bis zu 24 große Pflanzen – darunter Salate, Tomaten, Gurken und Paprika. Der Preis des Indoor-Garten liegt unter 1.000 Euro. Laut dem Jungunternehmen ist das deutlich weniger als bei vergleichbaren Systemen, die bislang nur in einem höheren Preissegment von 2.000 bis 3.000 Euro verfügbar waren. Zu den Kund:innen zählen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, die den Garten in Büros oder Geschäften einsetzen. Auch mit Restaurants kooperiert das Startup, beispielsweise mit dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten März & März in Deutschland.