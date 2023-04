„Fiebertraum“ bis „Kunst“: AI-generierte Pizzawerbung fasziniert das Internet

„Like family, but with more cheese“ und „secret things“: Wenn man eine generative Künstliche Intelligenz heute damit beauftragt, einen TV-Spot für eine Pizza-Werbung zu produzieren, dann kommt so etwas wie das Video des reddit-Users PizzaLater heraus. Der User hat eine Reihe von seit kurzem am Markt befindlichen KI-Tools verwendet, um Texte, Bilder und Stimmen (Voice Over) für das mittlerweile berühmte Stück zusammen zu setzen. Das Video geht von reddit aus nun um die Welt – und könnte auch dafür sorgen, dass sich Menschen nicht mehr ganz so viel vor Ai fürchten müssen.

PizzaLater hat folgende Tools eingesetzt, um das Video zu produzieren:

Script: GPT4

Bilder: Midjourney

Video Clips: Runway Gen2

Voice Over: Eleven Labs

Musik: SOUNDRAW AI Music

Aus diesen KI-generierten Bausteinen hat er dann mit Hilfe von After Effects, der bekannten Animations-Software von Adobe, den Clip an einem Nachmittag zusammen gesetzt. Ungefähr drei Stunden hätte ihn das gekostet. Hier ist der Clip zu sehen:

Die Kommentare der reddit-Community sind vielfältig – von „Fiebertraum“ bis „Kunstwerk“ ist eigentlich die ganze Bandbreite zwischen Faszination und Ablehnung dabei. Klar ist, dass das Resultat weit davon entfernt ist, echte Werbe-Spots zu ersetzen. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass Generative AI bereits sehr weit gekommen ist, und es mittlerweile absehbar ist, wie solche Tools professionell eingesetzt werden können. Deswegen ist auch nicht verwunderlich, wenn ein User kommentiert: „I’m in marketing and feel out of a job. Nice work!“