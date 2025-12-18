Greenwood Power: EnergyTech landet bei mittlerweile 8 Millionen Euro Umsatz

Das österreichische Cleantech Greenwood-Power hat Kurt Ternegg zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Der Industriemanager übernimmt die Führung des auf Sensor- und Messtechnologie für intelligente Mittelspannungsnetze spezialisierten Unternehmens in einer Phase strategischer Expansion. Gründer Norbert Juschicz wechselt in die Rolle des Chief Innovation Officer und fokussiert sich künftig auf Innovationsprojekte, strategische Partnerschaften und internationale Großkunden. Die Neuaufstellung markiert den Übergang von der Aufbauphase zur internationalen Skalierung.

„Wir sind überzeugt: Greenwood-Power hat das Potenzial, ein europäischer Technologieführer zu werden“, erklärt Michael Müller, designierter Beiratsvorsitzender und Senior Partner von eQventure. „Dafür braucht es eine Persönlichkeit, die Menschen begeistert, Teams stärkt und eine klare Vision vermittelt.“ Mit Ternegg setzt das Unternehmen auf einen erfahrenen Manager, der Skalierung und Internationalisierung vorantreiben soll. Die Eigentümer signalisieren damit den Anspruch, aus dem 2017 gegründeten Technologieunternehmen einen Marktführer zu formen.

Von der Gründung zum Millionenumsatz

Seit der Gründung 2019 hat Juschicz Greenwood-Power zu einem international agierenden Player entwickelt – mit Standorten in Österreich, Ungarn und den USA. „Heute hat GWP rund 85 Mitarbeiter:innen, über 1,2 Millionen weltweit verkaufte Sensoren und einen Umsatz von rund 8 Millionen Euro“, bilanziert der Gründer.

Das Unternehmen positioniert sich als Innovator für nicht-konventionelle Messwandler im Mittelspannungsbereich. Die Technologie zielt auf Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Schaltanlagenbauer und Messgerätehersteller ab – Akteure, die ihre Infrastruktur für die Energiewende aufrüsten müssen.

Technologieführerschaft und Unternehmenskultur im Fokus

Ternegg setzt auf eine klare Doppelstrategie: technologische Exzellenz kombiniert mit kultureller Transformation. „Die Energiewende ist kein Trend – sie ist die größte Infrastrukturtransformation unserer Zeit“, betont der neue CEO. „Damit Stromnetze flexibel, effizient und resilient werden, braucht es Sensor- und Messtechnologie, die intelligenter denkt und nachhaltiger arbeitet als alles, was wir bisher kennen.“ Sein Fokus liegt auf der globalen Expansion der Marktposition bei gleichzeitigem Ausbau der internen Strukturen.

„Wir haben die besten Voraussetzungen – starke Technologie, ein außergewöhnliches Team und einen Markt, der rasant wächst“, führt Ternegg aus. Das Unternehmen strebt an, Innovations-, Technologie- und Qualitätsführer zu werden und den bewertbaren Kundennutzen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Besonderes Gewicht legt der Manager auf Mitarbeiterentwicklung: Proaktives und eigenverantwortliches Handeln, Kundennähe, Verlässlichkeit und Pioniergeist sollen das Profil schärfen. Mittelfristig will Greenwood-Power zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der Region werden – eine ambitionierte Ansage in einem Markt, der um Tech-Talente konkurriert.