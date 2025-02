Happy TipToes: Wiener Zehenwärmer aus Neopren

Das Startup Happy TipToes aus Wien hat sich einer neuen Form der Kälteprävention verschrieben: Zehenwärmer aus Neopren. Das Material, das üblicherweise bei Tauchanzügen Verwendung findet, soll Abhilfe bei eiskalten Füßen schaffen. Die Zehenwärmer können über Socken gestülpt und in Schuhen getragen werden.

Neopren erweist sich als sinnvolle Lösung. Mit einer Materialstärke von 1,5 Millimetern gewährleisten die Wärmer eine effektive Isolation bei minimaler Volumenzunahme im Schuh. Die natürliche Fußform wird ebenfalls berücksichtigt, erkennbar an der spezifischen Auswölbung für die große Zehe.

Happy TipToes nutzen die körpereigene Wärme, die durch das Neopren gespeichert werden kann. Die Konstruktion als Halbsocke ermöglicht dabei eine ausreichende Luftzirkulation und soll übermäßige Schweißbildung verhindern. Die Zehenwärmer werden in drei standardisierten Größenkategorien angeboten.

Für die Maschinenwäsche geeignet

Die Zehenwärmer können bei 30 Grad Celsius in der Maschine gereinigt werden. Die Wiederverwendbarkeit des Produkts wird durch die robuste Materialbeschaffenheit gewährleistet. Die Wiener Zehenwärmer sind laut Startup vielseitig einsetzbar – ohne zu verrutschen. Sie eignen sich für:

Wintersportaktivitäten wie Skifahren und Snowboarden

Schneeschuhwandern und Eislaufen

Reitsport

Andere alltägliche Aktivitäten im Freien

Die Herstellung erfolgt per Handarbeit in Salzburg und Niederösterreich, wobei die Zehenwärmer je nach Auftragsvolumen auch in Portugal gefertigt werden. Die manuelle Produktion ermöglicht dabei eine präzise Qualitätskontrolle jedes einzelnen Produkts. Die Idee für Happy TipToes hatte Gründerin Christina Strasser 2022. Nach erfolgreichen Praxistests auf Wiener Christkindlmärkten brachte sie ihr Produkt auf den österreichischen Markt. Ob die Investor:innen von den Wiener Zehenwärmern überzeugt wurden, wird sich zeigen.

Die Gründerin von Happy TipToes tritt am 20. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.