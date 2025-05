Holie Living: Gesunde Reinigung ohne Kompromisse

Die Schwestern Lisa Centeno und Pia Hauschild aus Niederösterreich wollen mit Holie Living eine neue Ära der Wohngesundheit einläuten. Ihr erstes Produkt, Holie Clean, ist ein vielseitiges Reinigungskonzentrat, das in verschiedenen Dosierungen sämtliche herkömmlichen Haushaltsreiniger ersetzt – vom Glasreiniger über das Waschmittel bis hin zum Hundeshampoo.

Die naturbasierte Formel ist dermatologisch mit „Sehr Gut“ bewertet, frei von Mikroplastik, Duftstoffen oder hormonell wirksamen Substanzen und zu 100 Prozent biologisch abbaubar, erklären die Gründerinnen stolz.

Von der Diagnose zur Geschäftsidee

Den Anstoß für Holie Living gab eine persönliche Erfahrung: Bei Pia wurde eine Stoffwechselstörung diagnostiziert, wodurch ihr Körper schädliche Stoffe schlechter abbauen konnte. „Damals begannen wir, unser Zuhause zu entgiften. Als wir erkannten, wie schwierig das war, wurde die Idee von Holie Living geboren: Eine Brand mit unbedenklichen Alltagsprodukte ohne Kompromisse für ein gesundes Zuhause“, erzählen die Gründerinnen.

Gemeinsam mit Expert:innen – darunter Baubiolog:innen, Aromatherapeut:innen und Wissenschaftler:innen – entwickelten sie ein Konzept für ein ganzheitlich gesundes Zuhause. Das erste Produkt ist Holie Clean, ein All-in-One-Konzentrat, das Reinigung radikal vereinfacht: Eine Flasche ersetzt eine Vielzahl herkömmlicher Produkte und schützt zugleich Haut und Umwelt. „Ein gesundes Zuhause soll Standard werden“, lautet die Vision der Schwestern.

Zertifiziert von Global 2000 als Chemikalien-Botschafterinnen, setzen sich Lisa und Pia aktiv für Aufklärung über Schadstoffe in Innenräumen ein. Wir verbringen bis zu 90 Prozent unseres Lebens in Innenräumen und sind dort täglich zahlreichen unsichtbaren Schadstoffen ausgesetzt. Das von der WHO anerkannte Sick-Building-Syndrom zeigt, wie sehr Wohngifte unsere Gesundheit beeinträchtigen können.

Gesundes Wohnen als Mission

Das Wort „Holie“ steht für Holistic Living und stammt aus dem Proto-Germanischen für ganzheitlich bzw. ganzheitlich bringend – für Körper, Geist und Seele. So soll Holie Living gleichzeitig auch eine Bildungsplattform für ein gesünderes Zuhause sein. Im Sortiment finden sich neben Holie Clean unter anderem auch Zubehör, Duftkerzen und Raumdüfte. Alle Produkte sind frei von problematischen Inhaltsstoffen und werden nach strengen Kriterien der Wohngesundheit entwickelt.

Nach einer schwierigen Anfangsphase haben Pia und Lisa im November 2022 Holie Living gelaunched. Nun treten die Gründerinnen bei 2 Minuten 2 Millionen an, um ihre Vision einer schadstofffreien Reinigung mit Investor:innen zu teilen.

Holie Living tritt am 13. Mai bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Außerdem sind in der 12. Folge der 12. Staffel auch Envira, CUPI, Back Tape by ngmeds GmbH und KI-Note dabei. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.