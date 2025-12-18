iDWELL erwirbt exklusive Rechte an AI-basierter Finanzsoftware für Immobilienbranche

Das PropTech-Scale-up iDWELL hat sich exklusive Rechte an einer KI-basierten Finanzverwaltungslösung für Hausverwaltungen gesichert. Das Wiener Jungunternehmen übernimmt die Rechte an der Software seines langjährigen Entwicklungspartners domonda und darf die Lösung künftig im gesamten Immobiliensektor weiterentwickeln und vertreiben. Die als „iDWELL Finance“ bezeichnete Software automatisiert Prozesse im kaufmännischen Management und in der Immobilienbuchhaltung.

iDWELL wird „vom PropTech zum AI-Tech“

Die Jungfirma kooperiert bereits seit knapp zwei Jahren mit dem Wiener Finanz- und Buchhaltungssoftware-Anbieter domonda im Bereich der Finanzautomatisierung. „iDWELL hat sich exklusive Rechte in der Immobilienbranche für die Weiterentwicklung und den Vertrieb dieser innovativen Finanzlösung gesichert“, erklärt Alexander Roth, Gründer und CEO von iDWELL. Der Geschäftsführer will sein Scale-up neu positionieren: „Die Lösung ist auf die komplexen Anforderungen von Immobilienverwaltungen zugeschnitten. Wir integrieren diese und bauen unser Ökosystem zu einer umfassenden Plattform aus. Damit entwickeln wir uns vom PropTech zum AI-Tech.“

Roth zufolge soll die AI große Sprünge bei der Effizienz ermöglichen. „Generische, unstrukturierte Lösungen können bei komplexen Rechnungsstrukturen von Hausverwaltungen oft nur bis zu 60 Prozent der Daten korrekt auslesen. Mit iDWELL Finance erreichen wir eine Erkennungsrate von 95 Prozent. Das spart unseren Verwaltern täglich viele Stunden manuellen Aufwand.“ Die Software-as-a-Service-Lösung komme bereits bei rund 100 führenden Immobilienunternehmen zum Einsatz. Dazu gehören MVGM, Kager-Knapp und die MWW AG.

Laufende Weiterentwicklung von AI-Lösung geplant

iDWELL plant die laufende Weiterentwicklung der AI-Lösung um mehrere Funktionsbereiche. Das Scale-up will die Anwendung um ein Dokumentenmanagementsystem, tiefgreifende KI-Prozessoptimierungen sowie neue Banking-Module zur vollautomatisierten Zahlungsabwicklung ergänzen. Die Erweiterungen zielen darauf ab, die Verwaltung von Miet- und Eigentumseinheiten effizienter zu gestalten und die GoBD-Compliance zu gewährleisten. „Mit diesem Ausbau vereinen wir alle Stakeholder – von der Verwaltung bis zum Dienstleister – auf einer intelligenten Plattform“, so Roth.

Nach eigenen Angaben verwaltet iDWELL derzeit deutlich über eine Million Bestandseinheiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz und betreut mehr als 900 Kunden. Im November 2024 konnte sich das 2017 gegründete PropTech ein Investment in Höhe von rund 10 Millionen Euro sichern (wir berichteten).