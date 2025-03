Isar Aerospace startet Testrakete in brisanter geopolitischer Lage

Das Münchner Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Am 14. März 2025 erhielt das Unternehmen von der norwegischen Zivilluftfahrtbehörde (NCAA) die Genehmigung für seinen ersten Testflug. Die Mission “Going Full Spectrum” soll ab dem 20. März 2025 vom Andøya Spaceport in Norwegen starten, abhängig von Wetter-, Sicherheits- und Infrastrukturbedingungen.

Der bevorstehende Testflug markiert den ersten Start eines Orbitalfahrzeugs vom europäischen Festland. Die Spectrum-Rakete, die vollständig von Isar Aerospace entwickelt und gebaut wurde, wird bei diesem ersten Flug keine Kundennutzlasten transportieren. Stattdessen liegt der Fokus darauf, möglichst viele Daten und Erfahrungen zu sammeln.

„In der heutigen geopolitischen Lage geht es bei unserem ersten Testflug um mehr als nur einen Raketenstart: Der Weltraum ist eine der wichtigsten Plattformen für unsere Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und technologischen Fortschritt“, so Daniel Metzler, CEO und Mitgründer von Isar Aerospace, zur Bedeutung dieses Testflugs.

Die Spectrum-Rakete: Technische Details

Die zweistufige Spectrum-Rakete ist für den Transport kleiner bis mittelgroßer Satelliten konzipiert. Mit einer Höhe von 28 Metern und einem Durchmesser von 2 Metern kann sie Nutzlasten von bis zu 1.000 kg in eine niedrige Erdumlaufbahn (LEO) oder bis zu 700 kg in eine sonnensynchrone Umlaufbahn (SSO) befördern.

Die erste Stufe wird von neun Aquila-Triebwerken angetrieben, während die zweite Stufe mit einem einzelnen Aquila-Triebwerk ausgestattet ist. Als Treibstoff dienen flüssiger Sauerstoff und Propan. Das Unternehmen hat die Rakete mit dem Ziel entwickelt, einen Preis von etwa 10.000 Euro pro Kilogramm Nutzlast zu erreichen.

Andøya Spaceport: Europas erster kontinentaler Weltraumbahnhof

Der Andøya Spaceport in Norwegen ist der erste operative Weltraumbahnhof auf dem europäischen Festland. Die Anlage wurde offiziell am 2. November 2023 von Kronprinz Haakon von Norwegen eröffnet. Isar Aerospace hat exklusiven Zugang zur ersten Startrampe des Weltraumbahnhofs, die nach den Spezifikationen des Unternehmens gestaltet wurde.

Der Standort bietet aufgrund seiner nördlichen Lage an einer Küste ideale Bedingungen für Starts in sonnensynchrone und polare Umlaufbahnen – also Orbits, für die weltweit nur begrenzte Startmöglichkeiten bestehen.

“Unser Ziel ist es, jede Komponente und jedes System des Trägerfahrzeugs zu testen. Unabhängig davon, wie weit dieser Testflug voranschreitet, wird er ein bedeutender Schritt für den europäischen Zugang zum Weltraum sein“, so Alexandre Dalloneau, Vizepräsident für Mission und Startoperationen bei Isar Aerospace.

Die Ergebnisse des Tests werden in die Weiterentwicklung künftiger Spectrum-Fahrzeuge einfließen, die parallel gebaut und getestet werden. Mit diesem Testflug strebt Isar Aerospace an, einen wichtigen Beitrag zur europäischen Raumfahrtautonomie zu leisten und den Grundstein für einen unabhängigen und wettbewerbsfähigen Zugang zum Weltraum aus Europa zu legen.