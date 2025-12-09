Bitcoin klettert zurück auf 94.000 Dollar kurz vor Entscheidung zu US-Zinsen

Bitcoin hat am Dienstag die Marke von 94.000 Dollar zurückerobert und damit eine mehrwöchige Schwächephase durchbrochen. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung legte innerhalb von 24 Stunden um rund 4 Prozent zu.

Nachdem Bitcoin am Morgen noch knapp über 90.000 Dollar notiert hatte, stieg der Kurs kurz nach 16 UTC innerhalb weniger als einer Stunde um mehr als 3.000 Dollar. Andere Kryptowährungen folgten diesem Trend: Ethereum legte im gleichen Zeitraum um mehr als 7 Prozent zu, während Cardano und Chainlink noch stärkere Gewinne verzeichneten.

Auch Aktien von Kryptounternehmen profitierten von der Aufwärtsbewegung. Die Wertpapiere des Investmentunternehmens Galaxy und des Bitcoin-Miners CleanSpark stiegen um über 10 Prozent, während Coinbase, Strategy und BitMine Zuwächse zwischen 4 und 6 Prozent verzeichneten. Eine Ausnahme ist HYPE von HyperLiquid, das derzeit von den Kurszuwächsen nicht profitieren kann.

Name Kürzel Preis 24h % 7d % Bitcoin BTC 93805.81 3.73 % 2.21 % Ethereum ETH 3359.31 7.23 % 11.55 % XRP XRP 2.13 2.37 % – 2.01 % BNB BNB 913.98 1.87 % 3.76 % Solana SOL 142.17 5.91 % 1.43 % TRON TRX 0.2831 0.03 % 0.41 % Dogecoin DOGE 0.1513 5.84 % 3.65 % Cardano ADA 0.4800 10.27 % 10.20 % Bitcoin Cash BCH 583.97 0.86 % 5.27 % Chainlink LINK 14.63 6.31 % 9.04 % Hyperliquid HYPE 28.90 – 1.20 % – 12.58 %

Mögliche Gründe für den Kursanstieg

Einen eindeutigen Auslöser für die Kursbewegung gab es nicht. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass Bitcoin in den vergangenen Wochen regelmäßig mit Beginn des US-Handels unter Verkaufsdruck geraten war. Die Umkehr dieses Musters könnte auf eine Erschöpfung der Verkäufer hindeuten.

Die Marktstruktur deutet darauf hin, dass die Rallye primär durch Käufe via OTC und nicht durch gehebelte Positionen angetrieben wurde. Das sogenannte Coinbase-Premium, das die Preisdifferenz zwischen der US-Börse Coinbase und der internationalen Plattform Binance misst, ist in den vergangenen Tagen wieder positiv geworden – ein Hinweis auf steigende Nachfrage von US-Investoren.

Zinsentscheidung im Fokus

Die US-Notenbank Federal Reserve wird am Mittwoch voraussichtlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen. Diese Erwartung könnte aber bereits weitgehend in die Märkte eingepreist sein Niedrigere Zinsen bei gleichzeitig robuster Wirtschaftslage könnten jedoch die Risikobereitschaft der Anleger stärken und risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen begünstigen. Die Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag weitgehend unverändert, während Silber auf ein Rekordhoch von über 60 Dollar je Unze kletterte.

„Die Unsicherheit, mit der Bitcoin um die 90.000-Dollar-Marke schwankt, spiegelt die vorherrschende Befürchtung wider, dass die morgige FOMC-Sitzung eher eine Enttäuschung sein wird. Obwohl fast 90 % der Marktteilnehmer nun eine Zinssenkung erwarten und diese weitgehend eingepreist ist, kommt es auf die Forward Guidance an, und die Anleger scheinen auf eine „hawkische Zinssenkung” morgen zu setzen“, sagt etwa Nic Puckrin, Investment-Analyst and Mitgründer von The Coin Bureau.

„Wir haben in der vergangenen Woche einen Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen beobachtet, während sowohl der S&P 500 als auch Gold stagnierten, was darauf hindeutet, dass der Markt von Jerome Powell während der Pressekonferenz wenig Beruhigung erwartet. Die heutigen Daten zu den offenen Stellen könnten diese Erwartungen verschieben, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Fed-Vorsitzende den Märkten morgen einen Grund zur Euphorie geben wird“, so Puckrin weiter.

Sollte Powell tatsächlich eine hawkische Rede halten, würde die Wahrscheinlichkeit einer Weihnachtsrallye für Bitcoin sinken. „Trotz neuer Käufe durch Michael Saylors Strategy war die Dynamik in letzter Zeit nicht auf der Seite von Bitcoin, sodass wir das Jahr 2025 durchaus unter 100.000 USD beenden könnten“, meint Puckrin.