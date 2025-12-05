Krypto-Exchange Kraken schließt großen Deal mit Deutsche Börse

Frankfurt und Cheyenne machen gemeinsame Sache: Kraken, eine der ältesten und liquidesten Krypto-Plattformen weltweit, und die Deutsche Börse Group, eine der führenden Finanzmarkt-Infrastrukturen der Welt, verkünden eine Partnerschaft, die beide Welten vereint. Ab sofort bündeln die beiden Unternehmen ihre Stärken, um institutionellen Kunden Zugang zu traditionellen und digitalen Asset-Märkten zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit umfasst Trading, Verwahrung, Abwicklung, Collateral Management und tokenisierte Assets. Kraken ist unter den 15 größten Krypto-Exchanges der Welt und hat durch Zukäufe sein Vordringen in den TradFi-Bereich begonnen. Die Deutsche Börse als Partner passt diesbezüglich gut ins Bild.

Im ersten Schritt geht es um Devisen, später um Krypto

In der ersten Phase integriert Kraken direkt mit 360T, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Börse Group und einem der weltweit größten Devisenhandelsplätze. Diese Integration verschafft Kraken-Kunden Zugang zu wettbewerbsfähiger FX-Liquidität auf Bank-Niveau – durch einen der tiefsten globalen Liquiditätspools überhaupt. Das Ergebnis soll sein: deutlich effizientere Fiat-Ein- und Auszahlungen bei institutioneller Ausführungsqualität und Zuverlässigkeit. Für Krypto-Trader bedeutet das weniger Reibungsverluste beim Wechsel zwischen traditionellem Geld und digitalen Währungen.

Darüber hinaus nutzt die Partnerschaft Kraken Embed, um institutionellen Krypto-Zugang im gesamten Netzwerk der Deutschen Börse Group auszubauen. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen White-Label-Lösungen, die es Banken, Fintechs und anderen Finanzinstituten ermöglichen, ihren Kunden in Europa und den USA sicheren, regulierten Krypto-Handel und Verwahrungsdienste anzubieten.

Eurex-Derivate treffen auf Krypto-Trading

Vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen planen beide Unternehmen, Eurex-gelistete Derivate auf Kraken handelbar zu machen. Das erweitert den Zugang zu Europas größtem regulierten Futures- und Optionsmarktplatz erheblich. Gleichzeitig können Kunden der Deutschen Börse Group über Crypto Finance sowie über Krakens Börse Kryptowährungen und Derivate handeln – mit Verwahrung durch Clearstream und Crypto Finance, beides Tochtergesellschaften der Deutschen Börse Group. Eine Win-win-Situation für beide Seiten: traditionelle Trader erhalten Krypto-Zugang, Krypto-Trader bekommen regulierte Derivate.

Auch tokenisierte Aktien spielen eine zentrale Rolle: Kraken und die Deutsche Börse Group arbeiten daran, xStocks in das Ökosystem von 360X zu integrieren und damit die Reichweite eines der weltweit am weitesten verbreiteten Standards für tokenisierte Aktien massiv auszubauen. Zusätzlich wollen beide Unternehmen ermöglichen, dass bei Clearstream verwahrte Wertpapiere in tokenisierter Form an Krakens Kundenbasis verteilt werden. Die Zukunft der Wertpapiere wird digital – und diese Partnerschaft ebnet den Weg dorthin.

Zwei Kontinente, eine Vision

Die Partnerschaft etabliert auch einen Rahmen für geografischen Zugang: Kraken bietet seine US-Kapazitäten den institutionellen Kunden der Deutschen Börse Group an, die Zugang zu Krypto- und tokenisierten Assets suchen. Im Gegenzug stellt die Deutsche Börse Group ihre europäische Infrastruktur und Dienstleistungen Krakens globaler Kundenbasis zur Verfügung. Diese wechselseitige Integration unterstreicht die gemeinsame Vision, traditionelle und digitale Märkte nahtlos zu verbinden – über Ländergrenzen hinweg.

Arjun Sethi, Co-CEO von Kraken, sagt dazu: „Unsere Partnerschaft mit der Deutschen Börse Group zeigt, was passiert, wenn zwei auf Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegte Infrastrukturen aufeinandertreffen. Durch die Verknüpfung traditioneller und digitaler Märkte über eine Vielzahl von Anlageklassen hinweg schaffen wir eine ganzheitliche Grundlage für die nächste Generation finanzieller Innovationen: geprägt von Effizienz, Offenheit und Kundenzugang.“

Stephan Leithner, CEO der Deutschen Börse Group, meint: „Diese Zusammenarbeit mit Kraken passt strategisch hervorragend zur Deutschen Börse Group. Sie unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, die Zukunft der Finanzmärkte mitzugestalten, indem wir das Vertrauen und die Widerstandsfähigkeit unserer regulierten Infrastruktur mit der Innovationskraft des Ökosystems für digitale Vermögenswerte verbinden.“