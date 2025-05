Die Kryptologen #14: Bitcoin ATH & Pizza Day | Ondo Finance | Trump Dinner | SUI Hack

Bitcoin hat bei mehr als 112.000 Dollar nach einem ordentlichen Durchhänger im April nun Mitte Mai ein neues Allzeithoch erreicht – und parallel dazu feierten Krypto-Anhänger auf der ganzen Welt den Pizza Day – also jenen Tag, an dem das erste Mal mit BTC für echte Ware bezahlt wurde. Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier sprechen in dieser Folge außerdem über:

🔸 All Time High am Pizza Day

Bitcoin erreichte genau am Bitcoin Pizza Day erstmals ein Rekordhoch von über 112.000 US-Dollar! Gleichzeitig hinken Altcoins wie Ethereum, Solana und BNB, ebenso wie DeFi und NFTs, weiterhin hinterher. Nur bei Stablecoins ist diese Woche ein merklicher Anstieg der Marktkapitalisierung zu sehen. Die Frage bleibt offen: Wann zieht der Rest des Markts endlich nach?

🔸 Strategic Bitcoin Reserve Texas

Texas verabschiedet als dritter US-Bundesstaat (und achtgrößte Volkswirtschaft der Welt) ein Gesetz zum Aufbau einer eigenen Bitcoin-Reserve. Gouverneur Greg Abbot wird das „Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act“ unterzeichnen. Ein starkes Signal für institutionelle Bitcoin-Adoption in den USA.

🔸 Willy Woo verkauft Bitcoin

Der bekannte Analyst Willy Woo verkauft einen Teil seiner Bitcoins, um in Projekte zu investieren, die Bitcoin voranbringen. Die Community diskutiert: Verrat oder echter Beitrag zur Bitcoin-Adoption?

🔸 JP Morgan, Ondo Finance & Chainlink

Erstmals wird eine Delivery-versus-Payment-Transaktion (DvP) mit tokenisierten US-Staatsanleihen auf einer öffentlichen Blockchain abgeschlossen. Ein Meilenstein für die Verbindung von Wall Street und Decentralized Finance (DeFi).

🔸 Trump Dinner

Die größten $TRUMP-NFT-Halter dinieren mit dem Ex-Präsidenten. Außerdem können $TRUMP-Holder „Trump Points“ sammeln. Doch wie viel Substanz steckt wirklich dahinter?

🔸 Erster tokenisierter Geldmarktfonds Europas

Die Österreicher Alexander Rapatz und Max Heinzle starten den ersten tokenisierten Geldmarktfonds in Europa. Black Manta Capital Partners (BMCP), 21X und SBI Digital Markets tokenisieren traditionelle Geldmarktinstrumente. Ein Vorreiterprojekt für die Tokenisierung von Real-World Assets (RWA) auf das noch weitere Angebote folgen sollen.

🔸 SUI Hack

Cetus, die größte DEX auf dem SUI-Netzwerk, wurde gehackt. Angreifer stahlen durch einen Smart-Contract- und Preisorakel-Hack über 200 Millionen US-Dollar. Das Vertrauen in das Netzwerk wird nun heftig diskutiert.

🧠 Krypto-Kultur der Woche

Der Bitcoin Pizza Day feierte am 22.05.2025 bereits 15 Jahre: Als erste bekannte Echtwelt-Transaktion mit Bitcoin wurden damals 10.000 BTC für zwei Pizzen bezahlt. Ein jährlicher Reminder für alle Hodler.

🤯 Skurrilität der Woche

TRON-Gründer Justin Sun ist größter $TRUMP-Halter und zahlt fast 19 Millionen US-Dollar für diesen Status.

💡 Tipp der Woche

Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, liefert spannende Einblicke zu Bitcoin und Krypto. Folgt ihm!

🔮 Ausblick

Die große Bitcoin2025-Konferenz in Las Vegas steht vor der Tür. Und viele fragen sich: Bedeutet der Anstieg der globalen Geldmenge M2, dass Bitcoin bald weiter steigen wird?