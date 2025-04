Listo! will das Einkaufen billiger machen

Lucas Prinz will mit der App Listo! den Lebensmitteleinkauf revolutionieren. Gemeinsam mit seinem Team hat er eine Plattform entwickelt, die Einkaufslisten und digitale Prospekte vereint. Nutzer:innen erhalten nicht nur passende Aktionen zu ihren Wocheneinkäufen, sondern können Preise in Echtzeit vergleichen. Eine Lösung, die gerade in Zeiten hoher Inflation auf großes Interesse stößt.

App kombiniert Einkaufsliste und Preisvergleich

Lucas Prinz will mit Listo! den Lebensmitteleinkauf ins digitale Zeitalter bringen. Der Gründer ist eigentlich gelernter Jurist, hat aber als Jugendlicher vier Jahre im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet. Die Idee zur App kam ihm auf Reisen, als er oft mit wenig Geld auskommen musste. Gemeinsam mit seinem Freund und Businesspartner Bernhard Scharrer hat er Listo! in neun Monaten entwickelt.

Das Prinzip ist einfach: Wer Listo! nutzt, erstellt zuerst eine digitale Einkaufsliste – und erhält dann automatisch passende Angebote und Aktionen der großen österreichischen Supermärkte. Die App greift dabei auf aktuelle Prospektdaten zu und zeigt die relevantesten Rabatte an. Das zentrale Versprechen lautet: „In fünf Minuten ist der Lebensmitteleinkauf erledigt.“ Und zusätzlich kauft man immer zum billigsten Preis ein.

Clevere Produktvorschläge durch KI

Die App befindet sich aktuell in der Testphase, ist aber bereits in den gängigen App-Stores verfügbar. Neben einer intuitiven Suchfunktion bietet Listo! eine Gruppenfunktion zum gemeinsamen Listen-Management und ein Forum für Spartipps und Rezeptideen. Künstliche Intelligenz sorgt zudem für clevere Produktvorschläge, basierend auf der bisherigen Nutzung. So wird aus der Liste ein intelligenter Warenkorb mit Sparpotenzial.

Die bisher verfügbaren Händler in der App sind Billa, Spar, Hofer, Penny und Lidl. Weitere Kooperationen – etwa mit Gurkerl.at – sind in Planung.

Expansion geplant

In der Sendung fordert Lucas Prinz 200.000 Euro für 20 Prozent Unternehmensanteile. Das Investment soll für den Markteintritt in Österreich und die anschließende Expansion nach Europa verwendet werden. Die geplanten Einnahmen sollen über Produktwerbung für Lebensmittelhersteller, Banner und Kooperationen mit Händlern generiert werden.

Während des Pitches zeigen sich die Investor:innen skeptisch – ob sich ein Investment dennoch ausgeht?

Listo! tritt am 15. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Außerdem sind in der 8. Folge der 12. Staffel auch Veatzz, Lueactive und Predicting Health dabei. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.