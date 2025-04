Monkee und Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank wollen nachhaltigen Konsum fördern

Die Finanz-App des Tiroler Startups Monkee hat sich dem „Save Now Buy Later“-Prinzip verschrieben und will mittels Gamifizierung und persönlichen Sparplänen den bewussten Konsum fördern.

Jetzt wird eine Kooperation mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eingegangen: Gemeinsam bieten die beiden eine verzinste Sparlösung als Alternative zu Konsumkrediten an: Monkee SaveSmart heißt das neue Angebot.

“Wachsendes Interesse an nachhaltigen Konsumentscheidungen“

Die beiden Unternehmen sprechen von einem klaren Zukunftstrend: Konsum bewusst und ohne finanzielle Risiken zu gestalten. “In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und wachsender Skepsis gegenüber Konsumkrediten gewinnt gezieltes Ansparen für größere Anschaffungen an Bedeutung“, so Monkee per Aussendung.

Den Trend bekräftigt die Entwicklung der Sparquote in Österreich. Diese hat sich von 2019 bis 2024 von 7,2 Prozent auf 11,7 Prozent erhöht. Laut den Daten von Statistik Austria und der Wirtschaftskammer Österreich wird für dieses Jahr noch einmal eine leichte Steigung der Sparquote erwartet. ​Monkee-Mitgründer Martin Granig teilte Trending Topics mit, dass auch in Gesprächen mit Handelspartnern das Thema Konsumsparen zunehmend an Relevanz gewinnt.

Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass es unseren Nachbarn ähnlich zu gehen scheint: Laut des Verbands der Privaten Bausparkassen werden 45 Prozent des Geldes für Konsumkäufe beziehungsweise größere Anschaffungen gespart.

So funktioniert Monkee SaveSmart

Da sich laut dem Startup und den vorliegenden Daten immer mehr Menschen dafür entscheiden, erst zu sparen und erst dann zu kaufen, wurde Monkee SaveSmart gelauncht. Dabei können Nutzer:innen ihr Geld anlegen und dafür einen Zinssatz von bis zu 1,60 Prozent erhalten.

Im Rahmen des verzinsten Sparangebots können individuelle Sparpläne für konkrete Ziele wie Reisen, Elektronik oder Möbel erstellt und an die Lebensrealität angepasst werden. Dabei sollen intelligente Spar-Regeln zum Einsatz kommen – etwa bei bestimmten Ausgaben ausgelöste Sparbeträge. Monkee SaveSmart wurde laut dem Gründer Martin Granig nahtlos in das bestehende Monkee-Ökosystem eingefügt. Spar-Challenges sollen zusätzliche Motivation bieten.

„Wir freuen uns mit Monkee eine innovative Sparlösung zu unterstützen, die Menschen hilft, persönliche Ziele zu erreichen“, so Stefan Balles, Vorstand der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG.

Lösung inklusive Cashback-System

Monkee hat darüber hinaus mit “FutureBoost“ ein Cashback-System integriert. Dadurch sollen Nutzer:innen durch ihre Einkäufe bei Partnerunternehmen wie etwa REWE, Thalia und Booking sogenannte finanzielle Rückvergütungen erhalten – diese fließen laut dem Startup direkt in die individuellen Sparpläne ein. Insgesamt seien an dem Programm 600 Partner beteiligt – darunter auch einige Händler aus Deutschland.

„Viele glauben, dass Sparen Verzicht bedeutet. Doch mit Monkee können alltägliche Einkäufe helfen, Sparziele schneller zu erreichen“, so Christian Schneider, Mitgründer von Monkee. Laut ihm würden Konsument:innen durchschnittlich rund 300 Euro Cashback pro Jahr erhalten. Dies sei oft mehr, als klassische Sparprodukte an Zinsen bieten.

“Konsum ohne Reue“

Granig und Schneider zeigen sich zufrieden: Monkee würde aktuell mehr als 350.000 Downloads verzeichnen. Durch die neue Kooperation mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank soll der Trend der bewussten Kaufentscheidungen des Konsums ohne Reue weiter gestärkt werden.