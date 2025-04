NoRockSocks: Tiefbauer entwickelt Stulpen gegen Steine im Schuh

Sie sollen den Arbeitsalltag von Outdoor-Profis erleichtern: NoRockSocks, entwickelt von einem Tiefbauer und seiner Cousine, verspricht nun eine Lösung für das lästige Problem von Schmutz und Steinen in Arbeitsschuhen. Das Gründungsteam tritt bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen an, um ein Investment zu bekommen.

Die Geschichte von NoRockSocks beginnt mit einem alltäglichen Problem auf Baustellen. Sebastian Sitter, ein erfahrener Tiefbauer aus Oberösterreich, suchte nach Jahren der Frustration mit verschmutzten Schuhen nach einer praktischen Lösung. Gemeinsam mit seiner Cousine Katharina, einer Juristin, konzipierte er einen Schuhüberzug, der durch seine Einfachheit und Effektivität überzeugen soll.

„Ich habe das Produkt selbst auf Herz und Nieren getestet, jeden Tag auf der Arbeit anprobiert und immer wieder optimiert“, so der Founder. „In meinem Arbeitsalltag will ich es nicht missen.“

Zahlreiche Einsatzgebiete

Die Geschäftsidee entwickelte sich schnell vom Prototyp zum marktreifen Produkt. Das neu gegründete Unternehmen NoRockSocks FlexCo hat sich völlig der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer Schuhüberzüge verschrieben. Mit einem breiten Anwendungsspektrum von der Bauindustrie über die Landwirtschaft bis hin zu Freizeitaktivitäten adressiert das Startup verschiedene Zielgruppen.

Das Produkt zeichnet sich laut Unternehmen durch eine durchdachte Konstruktion aus. Das atmungsaktive Material soll zuverlässig das Eindringen von Fremdkörpern verhindern und gleichzeitig für optimale Belüftung sorgen. Die Textilstulpen sind so konzipiert, dass sie sich schnell an- und ausziehen lassen und dabei minimalen Stauraum benötigen. Die NoRockSocks kommen in „one size“ und sind somit für alle tragbar. Auch unterschiedliche Schuhtypen sollen kein Hindernis darstellen. Das Startup wirbt mit guter Haltbarkeit durch hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung.

Nachhaltigkeitsversprechen und Zukunftspläne

Mit der Produktion in Europa will NoRockSocks ein Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Wirtschaftsförderung setzen. Die kurzen Transportwege sollen den ökologischen Fußabdruck klein halten. Gleichzeitig streben die Gründer:innen hohe Produktionsstandards an.

NoRockSocks will sich anhand wachsender Nachfrage als Standard für alle im Außenbereich tätigen Personen etablieren. „Wir möchten Großkunden heranziehen. Das Produkt soll individuell von Baufirmen gebrandet werden können“, so Sebastian Sitter. Dafür benötigt das junge Gründungsteam ein Investment von 100.000 Euro. Dafür bieten sie 12 Prozent Unternehmensbeteiligung. Wie werden die 2Min2Mio-Investor:innen reagieren?

NoRockSocks tritt am 29. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Außerdem sind in der 10. Folge der 12. Staffel auch KAMI, free on shoulders und Renewbike dabei. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.