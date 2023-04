notarity: LegalTech-Startup holt Millionensumme bei vielen Foundern

Sie ersetzen ihn nicht, sondern sie digitalisieren ihn: Das Wiener Startup notarity hat sich im Sommer 2021 formiert, um den Notariatsakt zu digitalisieren. Die längst überfällige Entwicklung, die den vorher oft mühsamen analogen Rechtsakt ins digitale Zeitalter holt, kommt am Markt gut an. Und zwar nicht nur bei den Notar:innen selbst, sondern auch bei Investor:innen. In einer neuen Finazierungsrunde hat sich das Startup rund um CEO Jakobus Schuster nun eine Millionensumme gesichert.

An Bord kommen Bernhard Niesner (Busuu), Reinhold Baudisch (Ex-durchblicker) und Gerhard Hinterkörner und Alferd Karl (Tante Fanny) sowie GoStudent-Manager Bernhard Haberl und -Investor Werner Becher, das Investmentkonsortium Founders of Europe, die MAGNET Privatstiftung, Steuerberater David Gloser (ECOVIS Austria), die Immobilien- und Technologieinvestoren Mantaray Holding von Nikolaus Stadler und Mike Pocket Holding von Michael Taschner. Auch der Pre-Seed-Investor Big Cheese Ventures von Benjamin Ruschin und Mark Kaslatter zieht mit.

Jeder sechste Notar als Kunde

Wie hoch die Millionensumme ist, wird nocht verraten, jedenfalls sollen die Neuinvestor:innen „knapp ein Fünftel der Anteile“ an notarity erhalten. „Das ist die bisher größte Finanzierungsrunde eines Legal Tech-Startups in Österreich“, verlautbart CEO Schuster. Man hätte es geschafft, das jedes sechste Notariat in Österreich Kunde geworden sei – also etwa 15 Prozent. Bei 536 Notariaten in ganz Österreich macht das etwa 80 Kund:innen für Notarity. Insgesamt hätte man bis dato mehr als 10.000 E-Beglaubigungen für Unternehmen und Einzelpersonen durchgeführt.

Bisher haben bereits Menschen aus mehr als hundert Ländern notarity eingesetzt – unter anderem deswegen, weil ausländische Investor:innen zum Zeichnen von Verträgen bei Startup-Beteiligungen das nun mehr aus der Ferne machen können und nicht nach Österreich einfliegen müssen. Zukünftig will notarity seine Anwendungsbereiche ausweiten. „Als Pilotprojekt von ID-Austria wird notarity eine der ersten Anwendungsbereiche der neuen Online-Ausweisfunktion sein“, so Schuster.