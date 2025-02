„Operativ profitabel“: 1KOMMA5° berichtet 520 Mio. Euro Umsatz für 2024

Das Hamburger New-Energy-Unternehmen 1KOMMA5° hat im Krisenjahr 2024 einen bemerkenswerten Erfolg verbucht: Der Gesamtumsatz stieg von 450 Millionen Euro (2023) auf 520 Millionen Euro – ein neuer Rekord, trotz Rezession und sinkender Nachfrage nach Solaranlagen und Wärmepumpen. Noch eindrucksvoller fällt das organische Wachstum aus: Um Zukäufe bereinigt legte der Umsatz um 36 % zu – von 360 Millionen auf 490 Millionen Euro.

Wie berichtet hatte das Unternehmen rund um CEO Philipp Schröder eigentlich größere Umsätze angepeilt, zuletzt stellte der CEO im Dezember 2024 540 bis 550 Mio. Euro in Aussicht. Mit 520 Mio. Euro ist man nun noch ein Stück unter dieser Marke gelandet.

Mit 80 Standorten und 26 Showrooms von Helsinki bis Adelaide hat das 2021 gegründete Unternehmen seine Präsenz global ausgebaut. Anders als in den Vorjahren setzte 1KOMMA5° 2024 stärker auf eigenes Wachstum statt auf Akquisitionen. „Wir sind operativ profitabel, schuldenfrei und haben eine ungenutzte Kreditlinie von 100 Millionen Euro“, so CEO Philipp Schröder in einer Aussendung. Was das Unternehmen aud Nachfrage nicht teilen will, sind Zahlen zu Gewinn, EBIT oder EBITDA.

Kennzahl 2023 2024 Gesamtumsatz 450 Mio € 520 Mio € Organischer Umsatz 360 Mio € 490 Mio €

Heartbeat AI soll Herzstück des Unternehmens werden

Die KI-Software Heartbeat AI, Europas größtes virtuelles Kraftwerk für Privathaushalte, wird zum strategischen Gamechanger:

Vernetzte 40.000 Energiesysteme (Wärmepumpen, Speicher, Wallboxen)

AI-optimierte Strompreise in Echtzeit durch Analyse von Wetterdaten und Börsenpreisen

Pauschale Softwaregebühr statt Margen auf Stromverkäufe

„Bis 2030 streben wir 10 Milliarden Euro Umsatz aus Hardware und Software an“, so Schröder. Dafür investiert das Unternehmen bis 2027 100 Millionen Euro in Heartbeat AI – bereits 2025 soll der Software-Umsatz zweistellige Millionen erreichen.

Trotz höherer Kosten für deutsches Polysilizium und gestiegener Vertriebsausgaben bleibt 1KOMMA5° profitabel. Ein Schlüssel dazu: die Eigenverbrauchsoptimierung für Kunden. „Durch Überschusseinspeisung und dynamische Tarife generieren sie mehr Einnahmen als Kosten“, erklärt der CEO.

Mit der Ausgründung der Heartbeat GmbH unter CTO Barbara Wittenberg und CPO Jannik Schall treibt das Unternehmen die Software-Offensive voran. Bei 2.500 Mitarbeitern weltweit und 400 Millionen Euro eingeworbenem Eigenkapital positioniert sich 1KOMMA5° als einer der schnellstwachsenden Tech-Champions Europas – ganz ohne Schulden.