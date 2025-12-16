PayPal hat sich für eine Banklizenz beworben, will Kredite vergeben können

Das Fintech-Unternehmen PayPal hat bei der Utah Department of Financial Institutions und der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Anträge eingereicht, um eine eigene Bank zu gründen. Die geplante PayPal Bank soll als sogenannte Industrial Loan Company nach dem Recht von Utah operieren und das Kreditgeschäft für kleine Unternehmen in den USA ausbauen. Seit 2013 hat PayPal weltweit bereits über 30 Milliarden Dollar an Krediten und Betriebskapital an mehr als 420.000 Geschäftskunden vergeben.

CEO Alex Chriss begründet den Schritt mit den anhaltenden Finanzierungsproblemen von Kleinunternehmen. Eine eigene Banklizenz würde es PayPal ermöglichen, Kredite effizienter bereitzustellen und die Abhängigkeit von Drittanbietern zu reduzieren. Das 1998 von Tech-Größen wie Elon Musk und Peter Thiel gegründete Unternehmen will so sein Geschäft stärken und wirtschaftliche Chancen in den USA fördern.

Trump-Administration öffnet Türen für Fintechs

PayPals Vorstoß reiht sich in eine Welle von Banklizenz-Anträgen ein, die von der lockereren Regulierungshaltung der Trump-Administration profitieren. Die Regierung zeigt sich deutlich offener gegenüber nicht-traditionellen Finanzunternehmen, die in den regulierten Bankensektor eintreten wollen. Besonders Crypto-Firmen und Neobanken nutzen diese Gelegenheit, um sich Zugang zum klassischen Bankgeschäft zu verschaffen – manche mit dem Ziel, künftig Stablecoins auszugeben.

Zu den Antragstellern gehören die brasilianische Digitalbank Nubank und die Crypto-Börse Coinbase, aber auch Circle oder Ripple; letztere sind wie auch PayPal Stablecoin-Anbieter. Das Office of the Comptroller of the Currency genehmigte vergangene Woche bedingt Bankanträge von Ripple und Fidelity Digital Assets. Im Oktober erhielt zudem Erebor grünes Licht – eine Bank, die von Tech-Milliardären mit Verbindungen zur Trump-Administration unterstützt wird und die Lücke nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank füllen soll.

Sparkonto und direkte Netzwerk-Anbindung geplant

Falls die Behörden zustimmen, will PayPal Bank neben Geschäftskrediten auch verzinste Sparkonten für Kunden anbieten. Kundeneinlagen würden dann unter die FDIC-Einlagensicherung fallen. Zusätzlich strebt das Unternehmen eine direkte Mitgliedschaft bei Kartennetzwerken in den USA an, um Zahlungsabwicklung und Settlement-Prozesse zu ergänzen.

Als Präsidentin der geplanten Bank hat PayPal Mara McNeill ausgewählt, die zuvor als CEO der Toyota Financial Savings Bank tätig war und über 25 Jahre Erfahrung in Banking, Commercial Lending und Private Equity mitbringt. PayPal verfügt bereits über eine Banklizenz in Luxemburg und baut mit dem US-Antrag seine regulatorische Infrastruktur weiter aus.