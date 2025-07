Wiener MedTech Piur Imaging holt 5,6 Millionen Euro Investment

Das Wiener MedTech Piur Imaging hat sich in einer von Aescuvest Capital Partners geführten Finanzierungsrunde 5,6 Millionen Euro Wachstumskapital gesichert. Das in Wien ansässige Unternehmen entwickelt Lösungen, die herkömmliche 2D-Ultraschallgeräte in 3D-Bildgebungsplattformen verwandeln. Die Technologie ermöglicht es, ganze Organe und anatomische Strukturen in einem einzigen Scan zu erfassen und mit KI-basierter Bildanalyse zu kombinieren.

Die Kernproblematik, die Piur adressiert, erläutert Geschäftsführer Frederik Bender: „Ultraschall ist eine der wertvollsten Bildgebungsmodalitäten – flexibel, sicher und erschwinglich. Aber seine größte Einschränkung bleibt die Anwenderabhängigkeit, da die meisten Schlussfolgerungen aus 2D-Schnitten gezogen werden, die je nach Bediener variieren. Durch das Hinzufügen einer dritten Dimension eliminieren wir einen Großteil dieser Variabilität – wir wechseln von subjektiven Momentaufnahmen zu umfassender Bildgebung auf Organebene, die es der KI ermöglicht, konsistentere und zuverlässigere Analysen durchzuführen.“

Expansion in den US-Markt und Produktportfolio

Nach der kürzlich erhaltenen FDA-Zulassung und der Gründung einer US-Tochtergesellschaft soll die neue Finanzierung vor allem die kommerzielle Expansion in den Vereinigten Staaten vorantreiben. Das Wachstum konzentriert sich auf zwei Kernprodukte: PIUR tUS Infinity, eine herstellerunabhängige Erweiterung, die jedes bestehende 2D-Ultraschallgerät in ein 3D-Gerät verwandelt, und PIUR tUS inside, eine integrierte Lösung, die direkt in ausgewählte GE HealthCare LOGIQ™-Scanner eingebettet ist.

Christoph Bartoschek, Partner und Investmentleiter bei Aescuvest Capital Partners, betont die Vorteile des Ansatzes: „PIURs Ansatz besticht durch seine Einfachheit. Anstatt das Rad neu zu erfinden, erschließen sie mit einer nahtlosen Zusatzlösung neuen Wert aus bestehenden Ultraschallsystemen. Dies senkt die Einstiegshürde erheblich – Anwender verstehen es sofort, und die klinischen Vorteile sind klar.“ Er fügt hinzu: „Was uns als Investoren begeistert, ist die Klarheit des Wertangebots und das solide Fundament des Unternehmens.“

Internationale Expansion und Zukunftsperspektiven

Mit dieser Investition positioniert sich PIUR IMAGING für den Übergang von einem europäischen Innovator zu einem globalen Akteur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in München und Cambridge (Massachusetts) ist nach ISO-13485 zertifiziert und verfügt über FDA-Zulassungen.

Durch die Kombination von klinisch hochwertiger Technologie, soliden regulatorischen Grundlagen und einem skalierbaren Geschäftsmodell sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um die wachsende Nachfrage nach intelligenten, kosteneffizienten Bildgebungslösungen zu bedienen. In einer Zeit, in der Gesundheitssysteme weltweit nach verbesserten diagnostischen Möglichkeiten und höherer Effizienz suchen, bietet PIURs tomographischer 3D-Ultraschall eine zeitgemäße und transformative Antwort.