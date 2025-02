5 Millionen Euro für Planted: Erstes internationales Investment des aws Gründungsfonds

Das Kölner GreenTech-Startup Planted – nicht zu verwechseln mit dem Schweizer Foodtech planted. – hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro erhalten. Die Investition wird von TechVision Fonds, WENVEST Capital, neoteq ventures, aws Gründungsfonds und Smart Infrastructure Ventures getragen.

Das 2021 gegründete Unternehmen entwickelt eine KI-gestützte Software für ganzheitliches Environmental, Social and Governance (ESG) Management. Die Lösung deckt verschiedene Bereiche ab, von der Materialitätsanalyse über CO₂-Bilanzierung bis hin zu CSRD-Berichten und Biodiversitätsschutz.

Planted unterstützt bereits über 350 Unternehmen, darunter Caritasverband Bruchsal, Senacor Technologies AG und die Insta GmbH, bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Die Software automatisiert ESG-bezogene Prozesse und soll Unternehmen dabei helfen, bis zu 75% Zeit bei der Dokumentation und Berichterstattung einzusparen.

„Footprint in Österreich“

Planted ist das erste internationale Investment für den aws Gründungsfonds -für das Investment hat das Kölner Startup sogar eine eigene FlexCo als Tochter in Österreich errichtet. „Neben Köln und Berlin ist Wien nun der dritte Standort des Unternehmens. Damit forciert Planted nicht nur den Ausbau seines Geschäfts in der Region, sondern legt auch den Grundstein für die nächsten Expansionsschritte in Europa. Gleichzeitig stärkt das internationale Startup mit seinem Footprint in Österreich das Innovationsökosystem und schafft lokale Wertschöpfung“, sagt Patrik Cesky, Managing Director des aws Gründungsfonds.

Neben der reinen Compliance-Erfüllung ermöglicht die Plattform auch praktische Maßnahmen zum Umweltschutz. Kunden können sich beispielsweise an lokalen Aufforstungsprojekten beteiligen oder eigene Unternehmenswälder anlegen.

Das Führungsteam besteht aus den Gründern Wilhelm Hammes (CEO), Cindy Schüller, Heinrich Rauh und Jan Borchert. Anfang 2023 stieß Jonas Quilitz als CPO hinzu, mit der aktuellen Finanzierungsrunde verstärkt Julian Grunewald das Team als CFO.

Die erhaltenen Mittel sollen in die Weiterentwicklung der Software investiert werden. Planted sieht sich in einem wettbewerbsintensiven Markt für ESG-Software durch seinen ganzheitlichen Ansatz gut positioniert, der über reine Compliance hinausgeht und eine vollständige Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften ermöglicht.