QuEra erhält 230 Millionen Dollar für Quantencomputer-Entwicklung

QuEra Computing, ein US-Anbieter von Neutralatom-Quantencomputern, sichert sich eine bedeutende Series B-Finanzierung in Höhe von 230 Millionen Dollar. Die Runde fand unter Beteiligung namhafter Investoren wie Google und SoftBank statt. Das in Boston ansässige Jungunternehmen plant, die Entwicklung fehlertoleranter Quantencomputer zu beschleunigen. Nach eigenen Angaben hat QuEra als erstes Unternehmen einen Quantencomputer auf den Markt gebracht, der auf neutrale Atome setzt.

QuEra Computing arbeitet mit Harvard University und MIT

Von den 230 Millionen Dollar aus der neuen Finanzierungsrunde sind 60 Millionen Dollar an die Erreichung bestimmter Meilensteine geknüpft. Neben den Neuinvestoren Google Quantum AI und SoftBank Vision Fund ist in dieser Runde auch Valor Equity Partners dazugekommen. Auch die bestehenden Investoren, darunter QVT Family Office und Safar Partners, beteiligen sich erneut an QuEra Computing.

QuEra Computing arbeitet eng mit renommierten Forschungseinrichtungen zusammen, darunter die Harvard University und das MIT. Diese Kooperationen treiben die Entwicklung skalierbarer Quantencomputer voran. Zusätzlich bestehen Partnerschaften mit führenden Industrieunternehmen, die die praktische Anwendung der Technologie fördern.

Steigende Nachfrage nach Quantencomputern

Seit der letzten Finanzierungsrunde 2023 verzeichnet QuEra Computing bedeutende wissenschaftliche und wirtschaftliche Erfolge. Das neue Kapital soll in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Einstellung weiterer Fachkräfte fließen. Zudem plant das 2018 gegründete Jungunternehmen den Ausbau seiner Cloud- und Vor-Ort-Lösungen für Kunden weltweit.

Die steigende Nachfrage nach Quantencomputern zeigt sich laut der Jungfirma besonders in Branchen wie Finanzwesen, Pharma, Logistik und Cybersicherheit. Andy Ory, Interim-CEO von QuEra, sieht das Unternehmen gut positioniert, um das Versprechen skalierbarer, fehlertoleranter Quantencomputer einzulösen. „Dieses Investment stellt einen bedeutenden Meilenstein für QuEra dar. Mit den neuen Mitteln treiben wir unser Wachstum voran und entwickeln umfassende Quantenlösungen, die unseren Kunden helfen, große Herausforderungen zu meistern“, so Ory.

Ein europäisches Pendant zu QuEra Computing ist Planqc aus München. Die Jungfirma baut Quantencomputer mit einer Technik namens „Neutral Atoms“, bei der Laser verwendet werden, um einzelne Atome einzufangen und zu stabilisieren. Im vergangenen Jahr hat Planq in einer Finanzierungsrunde 50 Millionen Euro eingesammelt und sich als besonders beliebt bei österreichischen Investoren gezeigt (wir berichteten).