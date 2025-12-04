RankMyStartup: Neue Plattform bringt Transparenz, Vergleichbarkeit und Sichtbarkeit

Mit RankMyStartup startet eine neue Plattform, die Gründer:innen erstmals eine einfache, schnelle und transparente Möglichkeit bietet, ihre Startup-Kennzahlen selbst zu veröffentlichen und mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt in nur zwei Minuten über einen LinkedIn-Login. Gründer:innen tragen ihre wichtigsten Unternehmensdaten ein, bürgen mit ihrem Namen für deren Richtigkeit und können sie jederzeit aktualisieren. Gestartet wird die Initiative vom Startup-Medium Trending Topics gemeinsam mit den beiden Partnern EY Österreich und Erste Bank.

Wien, am 4. Dezember 2025. Die Plattform verarbeitet unter anderem Daten zu Umsatz und Wachstum, wiederkehrenden Umsätzen, Gesamtinvestitionen und Förderungen, Teamgröße und Mitarbeiter:innen-Wachstum, Kundenbasis, internationalen Märkten, Patenten sowie Social-Media-Reichweiten. Ein speziell entwickelter Algorithmus gewichtet die angegebenen Werte und setzt sie in Relation zu den Daten anderer Startups. Auf dieser Basis berechnet RankMyStartup einen Gesamt-Score sowie spezifische Rankings nach Verticals, Unternehmensphasen, Geschäftsmodellen und KPIs. Dabei gilt: Auch wenn Startups nicht alle Kennzahlen angeben, kann ein Score berechnet werden. Je vollständiger und stärker die Daten, desto aussagekräftiger fällt die Bewertung aus.

Um RankMyStartup so leicht zugänglich wie möglich zu machen, reicht bereits ein LinkedIn-Login zur Anmeldung auf der Plattform. Zudem können Kennzahlen von Beginn an geteilt werden, aber auch das ist kein Muss. Startups, die maximal 48 Monate alt sind und noch keine Kennzahlen veröffentlichen möchten oder können, erhalten über das Launchpad dennoch Sichtbarkeit. Sie werden gelistet, können später Daten nachreichen und dann ins reguläre Ranking einsteigen. Regelmäßige monatliche Updates, etwa zu Neueinsteigern, Kategorie-Leadern und besonderen Entwicklungen, sorgen zusätzlich dafür, dass die Community stets über die dynamischsten Player informiert bleibt.

Das sagen die Initiatoren zur Startup-Plattform

„Aus zehn Jahren Berichterstattung über Österreichs Startup-Sektor wissen wir, dass es bei etablierten Startup-Datenbanken ungenaue, veraltete oder schlichtweg falsche Daten gibt. Oft auch deswegen, weil diese Daten einfach im Web gescraped werden“, sagt Jakob Steinschaden, Chefredakteur von Trending Topics. „Umso wichtiger ist es, dass Gründer:innen selbst eine einfache, schnelle und effiziente Möglichkeit bekommen, Kennzahlen über ihr Startup veröffentlichen zu können – und die Möglichkeit, sich mit anderen Startups in ihrer Branche oder Wachstumsphase freundschaftlich messen zu können.“

„RankMyStartup setzt genau dort an, wo das Ökosystem bisher eine Lücke hatte: bei einer zentralen, transparenten Plattform auf Basis harter Zahlen. Für uns bei EY ist das eine ideale Ergänzung zum Assessment des EY Scale-up Awards. Viele der dort beantworteten Fragen finden hier ihre Fortsetzung im laufenden Benchmarking. Das stärkt Sichtbarkeit, Vergleichbarkeit und die Professionalität der gesamten Szene“, wie Florian Haas, Head of Startup sowie Head of Brand & Growth beim Launch-Partner EY Österreich erklärt.

Auch Emanuel Bröderbauer, Head of Marketing „Gründer & SME“ beim Launch-Partner Erste Bank ist überzeugt: „RankMyStartup ist eine sehr wichtige Neuerung für das Startup-Ökosystem: Gründer:innen bekommen die einfache und effiziente Möglichkeit, mit ihren Kennzahlen zu glänzen. Wir sind extrem gespannt darauf, welche Startups und Hidden Champions hier hervorstechen werden. Die neue Plattform ist die perfekte Ergänzung zur #glaubandich CHALLENGE, um Startups und Scale-ups noch mehr Sichtbarkeit zu geben.“

Blick in die Zukunft

RankMyStartup plant, die Plattform laufend zu erweitern. Sowohl in Bezug auf zusätzliche Kennzahlen als auch hinsichtlich der geografischen Reichweite. Neben Österreich sollen künftig auch Deutschland, die Schweiz und weitere europäische Märkte aufgenommen werden. Nutzer:innen werden aktiv eingeladen, Feedback und Feature-Wünsche einzubringen, um die Plattform optimal an die Bedürfnisse der Gründer:innen und des Ecosystems anzupassen.

Über RankMyStartup

RankMyStartup ist eine neue, unabhängige Plattform zur transparenten Bewertung und Vergleichbarkeit von Startups auf Basis selbst eingetragener Unternehmenskennzahlen. Der Service ermöglicht es Gründer:innen, ihre Daten in wenigen Minuten über einen LinkedIn-Login einzureichen, regelmäßig zu aktualisieren und sich anhand eines datenbasierten Algorithmus mit anderen Startups nach Branche, Phase, Geschäftsmodell und KPIs zu vergleichen. Mit Features wie dem Launchpad für junge Startups, monatlichen Trend-Updates und der laufenden Erweiterung um neue Märkte und Kennzahlen stärkt RankMyStartup die Sichtbarkeit, Professionalität und Transparenz im gesamten Startup-Ökosystem.