RankMyStartup: fonio.ai landet auf Platz 1, vor Schrankerl und mytello

Mehr als 100 Gründer:innen haben sich bereits auf der Plattform registriert, mehr als 50 Startups und Scale-ups sind im Ranking und im Launchpad bereits vertreten: Der Launch der neuen Daten-Plattform RankMyStartup für Startups vor genau einer Woche ist erfolgreich über die Bühne gegangen, und österreichische Founder tragen schon rege dazu bei, dass die Rankings und das Launchpad für Newcomer ordentlich füllen.

Aktuell führt das KI-Startup fonio.ai der Gründer Daniel Keinrath und Matthias Gruber, die mit AI-Telefonie durchgestartet sind und jetzt nach einem frischen Investment von drei Millionen Euro den Ausbau zur Omnichannel-KI-Plattform begonnen haben. fonio.ai kommt mit einem Annual Recurring Revenue (ARR) von 3,6 Millionen Euro, 4.200 Kunden und einem jährlichen Umsatzwachstum von 2.200 Prozent (sowie weiteren spannenden Kennzahlen) auf Platz 1 in der ersten Woche von RankMyStartup.

Schrankerl auf Platz 2, Überraschung mytello auf Platz 3

Auf Platz 2 liegt Schrankerl rund um Gründer und CEO Stephan Haymerle. Das Startup, das Selbstbedienungs-Kühlschränke mit frischen Speisen für Mitarbeiter in Unternehmen aufstellt, kommt auf mittlerweile 7.000 Kunden und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 4,5 Millionen Euro (ARR) – und das mit einem Team von 30 Mitarbeiter:innen.

Ein absoluter Überraschungskandidat ist mytello von Gründer Michael Schöpfer. Er gibt für das Startup, das sehr günstige Auslandstelefonie anbietet, einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 2,4 Millionen Euro an – und das ohne jegliche Investoren im Cap Table und mit nur einem FTE auf der Payroll.

Die weiteren Startups in den Top 10 sind fynk, sproof, Hochzeit.click, Bergardi, Kickscale, Fofyfitness rund um Florian Gschwandtner und 506.ai:

Mehr Transparenz und Sichtbarkeit für Startups

RankMyStartup ist eine kostenlose Plattform, auf der Gründer ihre Startup-Kennzahlen selbst veröffentlichen und mit anderen Unternehmen vergleichen können. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert über einen LinkedIn-Login in nur zwei Minuten. Gründer tragen ihre wichtigsten Unternehmensdaten ein – wie Umsatz, Wachstum, Teamgröße, Kundenbasis oder Social-Media-Reichweiten – und bürgen mit ihrem Namen für deren Richtigkeit. Die Daten können jederzeit aktualisiert werden.

Ein speziell entwickelter Algorithmus verarbeitet die eingetragenen Kennzahlen, gewichtet sie und setzt sie in Relation zu anderen Startups. Daraus berechnet die Plattform einen Gesamt-Score sowie spezifische Rankings nach Verticals, Unternehmensphasen, Geschäftsmodellen und einzelnen KPIs. Dabei gilt: Je vollständiger und stärker die angegebenen Daten sind, desto aussagekräftiger fällt die Bewertung aus. Auch ohne vollständige Angaben kann jedoch ein Score berechnet werden.

Startups müssen ihre Kennzahlen nicht zwingend von Anfang an teilen. Junge Startups bis 48 Monate erhalten über das „Launchpad“ auch ohne veröffentlichte Daten Sichtbarkeit und können später ins reguläre Ranking einsteigen. Regelmäßige monatliche Updates informieren die Community über Neueinsteiger, Kategorie-Leader und besondere Entwicklungen. Die Initiative wurde von Trending Topics gemeinsam mit EY Österreich und Erste Bank gestartet.

Nächste Woche stellen wir die spannendsten Newcomer, die sich im Launchpad registriert haben vor – stay tuned!