Schweizer Startups bringen erste Bitcoin-besicherte Kredite auf den Markt

In einer bedeutenden Entwicklung für den europäischen Kryptomarkt hat der Bitcoin-Broker Relai in Zusammenarbeit mit der Schweizer Sygnum Bank die Einführung von Bitcoin-besicherten Krediten bekannt gegeben. Diese sogenannten Lombardkredite ermöglichen es Bitcoin-Inhabern, Liquidität in CHF oder EUR zu erhalten, ohne ihre Bitcoin-Bestände verkaufen zu müssen.

Mit diesem Schritt positioniert sich Relai als erster Bitcoin-Broker in Europa, der Bitcoin-besicherte Kreditdienstleistungen anbietet. Das neue Finanzinstrument richtet sich speziell an vermögende Privatpersonen (HNWI) und kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), die Zugang zu Kapital benötigen, aber gleichzeitig ihre Bitcoin-Position beibehalten möchten.

Vorteile der Bitcoin-besicherten Kredite

Die Kredite bieten mehrere strategische Vorteile für Bitcoin-Investoren:

Beibehaltung der Exposition gegenüber möglichen Bitcoin-Kurssteigerungen

Vermeidung steuerpflichtiger Ereignisse durch Nicht-Verkauf

Kein Risiko des Wiedereinstiegs zu höheren Kursen

Verbleib im Bitcoin-Ökosystem

Strenge Zugangsvoraussetzungen

Der Zugang zu diesem Dienst unterliegt strengen regulatorischen Anforderungen. Kunden müssen als qualifizierte Anleger gemäß dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) eingestuft werden. Dies bedeutet typischerweise:

Nachgewiesene Erfahrung im Finanzsektor und/oder relevante Ausbildung

Mindestens 500.000 CHF an Finanzanlagen

Interesse an einem Mindesteinlage- oder Handelsvolumen von 100.000 CHF

Über die Partner

Relai ist ein führender Schweizer Bitcoin-Broker, der sich auf benutzerfreundliche und sichere Bitcoin-Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt die Vision, die umfassendste, sicherste und benutzerfreundlichste Bitcoin-App in Europa zu werden. Sygnum Bank ist eine regulierte Schweizer Digital-Asset-Bank, die eine Brücke zwischen traditionellen und digitalen Vermögenswerten schlägt und Anfang 2025 zum Unicorn aufstieg. Als reguliertes Finanzinstitut bietet Sygnum die notwendige Kreditinfrastruktur, um Bitcoin-besicherte Kredite mit hohen Sicherheitsstandards anbieten zu können.