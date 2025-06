Reploid geht an die Börse – CEO Philip Pauer im Exklusiv-Interview

Achtung, das ist für Österreich eine Sensationsmeldung – denn wir haben heute ein GreenTech-Scale-up bei uns, das demnächst an die Börse gehen will! Sie haben sich auf modulare Industrie-Systeme für die Insektenzucht spezialisiert: Die Reploid Group AG aus Oberösterreich rund um Gründer und Vorstand Philip Pauer hat sich für den ganz großen Schritt entschieden. Also, gehen wir es an: Wie wird der Börsengang von Reploid funktionieren, darüber sprechen wir heute mit CEO Philipp Pauer im Podcast. Die Themen:

Das geplante Börsen-Listing an der Wiener Börse

Die Gründe für den Weg an die Börse

Das Geschäftsmodell

Umsatzwachstum

