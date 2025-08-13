Banking

Revolut startet mit bis zu 2% Zinsen p.a. in Österreich

© Revolut
© Revolut
Die britische Neobank Revolut führt in Österreich ein neues Sparkonto mit sofortigem Zugriff ein. Kunden können ab sofort Zinsen von bis zu 2% p.a. auf ihre Euro-Einlagen erhalten. Das Besondere: Die Zinsen werden täglich berechnet und dem Konto gutgeschrieben. Das neue Angebot ergänzt die bestehenden Finanzdienstleistungen des Unternehmens, das weltweit mehr als 60 Millionen Kunden betreut.

Die Zinssätze variieren je nach Abonnement-Stufe: Nutzer mit Standard- oder Plus-Konten erhalten 1% Zinsen, Premium-Kunden 1,25%, Metal-Abonnenten 1,50% und Ultra-Mitglieder profitieren von den vollen 2% Zinsen pro Jahr. Die Verzinsung beginnt bereits am Tag nach der Einzahlung, und Kunden können jederzeit gebührenfrei auf ihr Geld zugreifen.

Vorteile des neuen Sparkontos

Kunden können Gelder unmittelbar nach Gehaltseingang auf ihr Sparkonto überweisen und sofort mit der Verzinsung beginnen. Die Revolut-App ermöglicht zudem ein einfaches Upgrade des bestehenden Abonnements, um von höheren Zinssätzen zu profitieren. Beim direkten Revolut-Konkurrenten gibt es bereits seit längerem Zinssätze zwischen 0,30 und 2% p.a., bei Trade Republic erhält man derzeit 2% p.a.

Wiktor, Head of Growth für Westeuropa bei Revolut, erklärt: „Dies markiert einen wichtigen Schritt nach vorne, während wir unser Finanzangebot in Österreich weiter ausbauen. Mit täglichen Zinszahlungen und einem 24/7-Sofortzugriff auf ihre Ersparnisse machen wir es für unsere österreichischen Kunden einfacher und bequemer denn je, ihr Geld bei uns zu sparen und zu vermehren.“

So eröffnen Kunden ein Sparkonto

Um ein Sparkonto zu eröffnen und Zinsen zu verdienen, müssen Revolut-Nutzer lediglich ihre App auf die neueste Version aktualisieren. Anschließend tippen sie auf „Konten“, wählen „Neu hinzufügen“, dann „Sparen & Fonds“ und schließlich „Sofort-Zugriff Sparkonto“. Der gesamte Prozess erfolgt digital innerhalb der App und benötigt nur wenige Minuten.

