Schweizer Stiftung soll Bitpanda-Token im Wert von hunderten Millionen Euro bekommen

Goodbye BEST und PANTOS, Servus & Grüezi VSN: Bitpanda hat schon vor geraumer Zeit dazu entschlossen, seine beiden seit Jahren am Markt befindlichen Token zu vereinen und einen neuen daraus zu machen. Der Vision-Token soll das Herzstück der neuen Web3-Bestrebungen des Wiener Krypto-Unternehmens werden: Zum einen gibt es günstigere Handelsgebühren für Bitpanda-User, zum anderen soll der Token eine eigene Layer-2-Chain auf Ethereum bekommen, bei Kraken und anderen Exchanges gelistet werden, Staking ermöglichen und einiges mehr (mehr dazu hier).

Im Whitepaper (nicht zu verwechseln mit dem eher Marketing-lastigen und oberflächlichem Visionpaper) finden sich nun die Details zu den Tokenomics von VSN. Insgesamt soll es 4,2 Milliarden VSN-Token geben, aber nur ein Drittel davon wird auch an die bestehenden BEST- und PAN-Besitzer ausgeschüttet, die zu einem bereits festgelegten Wechselkurs (siehe unten) ihre alten Token gegen VSN tauschen werden können. Die restlichen 35 Prozent wandern in eine neue Schweizer Stiftung: Die VISION Web3 Foundation mit Sitz in Zug, also im Krypto-Valley, wo auch viele andere Stiftungen wie etwa die Ethereum Foundation sitzen. Die Stiftung ist eng mit Bitpanda verbunden: Ihr Vorsitzender ist Fabian Reinisch, der bei Bitpanda auch General Counsel und Prokurist ist.

Diese Stiftung soll bald rund 1,47 Milliarden VSN-Token (also etwa ein Drittel) halten. „Für das Angebot werden nur die im Umlauf befindlichen BEST (~67 %) und PAN (~55 %), die Nutzer gegen VSN tauschen, umgewandelt. Dadurch gelangen etwa 2,73 Milliarden VSN in den Umlauf (unter der Annahme, dass alle BEST- und PAN-Inhaber ihre Bestände gegen VSN eintauschen). Die verbleibenden ~1,47 Milliarden verbleiben im Treasury der Foundation“, heißt es im Whitepaper.

Allokation Rationale Anteil Öffentliche Umlaufmenge Berechtigte BEST- und PAN-Halter können ihre Tokens im Wertverhältnis 1:1 gegen VSN tauschen. Nehmen alle Anspruchsberechtigten teil, werden rund 65% aller VSN sofort im Umlauf sein – was eine dezentrale und breit gestreute Verteilung im Ökosystem gewährleistet. ~65% Projektreserve (Treasury) Strategische Reserve zur Förderung langfristiger Initiativen, zur Stabilisierung des Ökosystems und zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Vision. 20% Wirtschaftliche Nutzung & Ökosystemförderung Wachstumstreiber: Partnerschaften, Anreize für Entwickler, Hackathons und Rewards zur Erweiterung des Netzwerks und Steigerung des Nutzens. 10% Liquiditätsbereitstellung Vorgesehen für zentralisiertes Market-Making sowie DEX-Liquiditätspools, um dauerhaft nahtloses Trading gewährleisten zu können. 5%

4,2 Milliarden VSN-Token – oder mehr als 500 Mio. Euro

Beim VSN-Token geht es um einiges an Wert. Inhaber von BEST und PAN können ihre Tokens zu festen Umrechnungskursen gegen VSN eintauschen. Dieser Kurs wurde auf Basis der durchschnittlichen täglichen Schlusskurse von BEST und PAN über einen Zeitraum von 30 Tagen ermittelt, der am 25. März 2025 endete. Bedeutet: Etwaige Kursänderungen, egal ob hinauf oder hinunter, nach diesem Datum ändern am Wechselkurs nichts.

1 BEST = 4,91 VSN

1 PAN = 0,89 VSN

Grob kann man festhalten, dass 1 BEST-Token zum Snapshot etwa 0,61 Euro wert war, ein PAN-Token etwa 0,11 Euro:

Konsverativ berechnet sind diese 4,2 Milliarden VSN-Token (1 VSN ≈ 0,12 Euro) nunmehr mehr als 500 Millionen Euro bewertet – und die Stiftung erhält somit VSN-Token im Wert von etwa 175 Millionen Euro. Sie sind laut Whitepaper dazu da, um damit „langfristige Initiativen“, das Ökosystem rund um VSN, Entwickler, Hackathons oder Market-Making zu finanzieren.

Eines der Ziele ist schließlich auch, VSN bei Kraken und anderen Exchanges zu listen – und das kann durchaus kostspielig sein. „Nach der Umwandlung können Investoren VSN auf Sekundärmärkten (CEXs/DEXs) erwerben und es in jeder Wallet speichern, die ERC-20-Token unterstützt“, heißt es im Whitepaper. „Die Zulassung zum Handel bei Kraken wird angestrebt. Anschließend wird VSN auf auch auf einigen weiteren Handelsplattformen gelistet werden.“

Pantos wird ICO-Einnahmen ebenfalls in die Stiftung geben

Auch eine Tochterfirma von Bitpanda wird Mittel an die neue Stiftung geben: „Im Zusammenhang mit der Einführung des VSN-Tokens wird die Pantos GmbH ihre aus dem ICO stammenden Ressourcen (die „ICO-Funds“) an die VISION web3 Foundation übertragen. Diese Mittel werden zur Finanzierung des Betriebs der Foundation sowie zur Entwicklung und nachhaltigen Förderung des VSN- und des gesamten Web3-Ökosystems verwendet“, heißt es. Bei dem ICO 2018, bei dem PAN-Token an Käufer ausgegeben wurden, wurden 616 Bitcoins eingesammelt – sie wären heute theoretisch 57 Mio. Euro wert.