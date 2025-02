Marketing-Chef von Instadrive betreibt „Vergleichsportal“ – mit Instadrive als Testsieger

Es ist ein Phänomen, dass bei der Google-Suche nach Vergleichsportalen immer wieder vorkommt: An oberster Stelle in der Suche findet sich eine Plattform, die scheinbar neutrale Vergleiche anbietet. Sieht man jedoch genauer hin, zeigt sich, dass das Portal von einem spezifischen Anbieter für das gesuchte Angebot betrieben wird, der mit dem angeblich neutralen Vergleich vor allem Werbung für sich selbst macht.

Eine Plattform, die derzeit für Skepsis sorgt, ist „THG Testsieger„, hinter der nicht nur ein Marketingverantwortlicher des THG-Unternehmens Instadrive steckt, sondern die auch noch durch Instadrive mit Hilfe von Google-Werbung gepusht wird.

THG Testsieger stammt von Instadrive-Marketingverantwortlichen

Zum Thema THG: Die Abkürzung steht für „Treibhausgasminderungsquote“. Das ist ein seit dem Jahr 2015 in Deutschland und seit 2023 in Österreich gesetzlich normiertes marktbasiertes Klimaschutz-Instrument, das darauf abzielt, mehr erneuerbare Energien in den Verkehrssektor einzubringen und dadurch Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Es geht also vor allem darum, E-Mobilität zu fördern. Unternehmen müssen eine bestimmte THG-Quote erfüllen. Für Verbraucher:innen ist interessant, weil es die sogenannte THG-Prämie gibt. Die THG-Prämie ist eine finanzielle Belohnung für Besitzer:innen von E-Fahrzeugen oder öffentlichen Schnellladesäulen, die ihre eingesparten CO2-Emissionen als Zertifikat an quotenpflichtige Unternehmen verkaufen.

Nun gibt es eine Menge Anbieter, die Verbraucher:innen dabei helfen, ihre THG-Prämie zu erhalten. Dazu gehören Unternehmen wie carbonify, Quotlix – und eben auch Instadrive. Letzteres Unternehmen konzentriert sich auf den Bereich des E-Auto-Leasings und kümmert sich für die Kund:innen auch um die THG-Prämie. Die Website „THG Testsieger“ vergleicht solche THG-Anbieter miteinander. Der Betreiber dieser scheinbar neutralen Plattform ist Gunnar Mursch, der hauptberuflich als Head of Marketing bei Instadrive tätig ist. Hierbei ist anzumerken, dass Mursch diese Tatsache nicht verheimlicht. Auf der Website gibt Mursch transparent an, dass er für Instadrive arbeitet.

Betreiber sieht keinen Interessenskonflikt

Mursch behauptet, dass er bei seinen Bewertungen neutral ist. „Seit Jahren bin ich in der Elektromobilitäts- und THG-Branche aktiv und kenne den Markt nicht nur von außen, sondern auch von innen. Beruflich bin ich Marketingverantwortlicher bei Instadrive. Manche sehen hier einen Interessenkonflikt, ich sehe einen Vorteil: Ich weiß, wie das Geschäft läuft – und genau deshalb kann mich keiner hinters Licht führen“, heißt es von ihm auf der Website von THG Testsieger.

Im Vergleich bei den THG-Prämien hat Instadrive auf THG Testsieger den ersten Platz erreicht, vor den beiden Rivalen E-Geld24 und Knauber. Mursch übt aber auch Kritik an seinem Unternehmen. „Ich teste und analysiere Anbieter objektiv und mit kritischem Blick – auch den von Instadrive. Ich bin niemandem verpflichtet, außer der Wahrheit und dem Klimaschutz“, so Mursch. Fakt ist, dass der Betreiber aus seiner Verbindung zu Instadrive kein Geheimnis macht.

Instadrive bezahlt Sponsoring für Google-Suche

Zwar gibt Mursch an, dass THG Testsieger keine Werbung für Instadrive macht. Doch auffällig ist die Platzierung der Website in der Google-Suche. Gibt man nämlich einen Suchbegriff wie „THG Vergleich Deutschland“ ein, steht THG Testsieger an oberster Stelle – wegen eines Sponsorings. Und hier offenbart sich: Als Sponsor gibt Google hier die Instadrive GmbH an.

Gunnar Mursch behauptet, dass sein Vergleichsportal trotz seiner Tätigkeit für Instadrive von dem Unternehmen unabhängig ist und es daher nicht ungerecht bevorteilt. Doch seine Website wird durch ein Sponsoring auf Google gepusht und das Geld für dieses Sponsoring stammt von Instadrive. Viele Verbraucher:innen, die sich nicht über jedes Detail bei der Suche nach THG-Anbietern informieren, landen höchstwahrscheinlich als erstes auf THG Testsieger landen, immerhin steht die Seite in vielen Google-Suchen ganz oben.

Plattform-Chef kritisiert andere Vergleichsportale

Auf Anfrage von Trending Topics erklärte Gunnar Mursch: „Anders als viele Vergleichsportale verfüge ich über kein Werbebudget, verfolge keine versteckten Interessen und bevorzuge keine zahlenden Anbieter. Diese Plattform ist ein privates Projekt, das ich ehrenamtlich betreibe, um mit meinem Wissen den Klimaschutz zu unterstützen. THG-Testsieger lebt von echter Transparenz und dem Engagement all jener, die eine unabhängige und nicht käufliche Informationsquelle schätzen.“

Mursch kritisiert andere Vergleichsportale im THG-Prämienmarkt. Ihm zufolge präsentieren Vergleichsportale vorrangig Anbieter, die für ihre Platzierung bezahlen. Er nennt als Beispiel die Plattform THG-Vergleichstest.at. Diese habe Instadrive entfernt, nachdem das Unternehmen keine Affiliate-Gebühren mehr zahlte. THG-Testsieger dagegen bewerte die Anbieter nur nach den höchsten Prämien und verfolge keine kommerziellen Interessen. Es gebe keine bezahlten Einträge, Affiliate-Links oder finanzielle Abhängigkeiten von Anbietern.

Mursch ging allerdings nicht direkt auf die Nachfrage nach der bezahlten Google-Werbung ein. Zwar kritisiert er die Praxis von anderen Vergleichsplattformen, Anbietern, die für ihre Platzierung bezahlen, den Vorrang zu geben, jedoch erhält seine Plattform durch die Finanzierung von Instadrive auf Google Vorrang.

Ähnliche Fälle bei Enpal und GoStudent

Es ist nicht die erste Kontroverse rund um Vergleichsplattformen: 2023 haben wir berichtet, dass das Solar-Unicorn Enpal eine Seite namens „Deutsche Solarberatung“ betrieben hat, die Anbieter von Lösungen für Solarenergie vergleicht. 2024 hat das österreichische Nachhilfe-Unicorn GoStudent die Vergleichsplattform Nachhilfe.de betrieben, die Nachhilfe-Anbieter gegeneinander abwägt. Beide Plattformen sind in der Google-Suche oft ganz oben gestanden, weil beide Betreiber in Google-Werbung investiert haben.

Mittlerweile hat GoStudent seine hauseigene Vergleichsplattform deutlicher als solche ausgewiesen, während die Deutsche Solarberatung jetzt offline ist. Doch solche scheinbar neutralen Plattformen können in jedem Bereich auftauchen. Ein aktuelles Beispiel scheint aus dem Sektor der Treibhausgasminderungsquote (THG) zu kommen.