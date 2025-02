Smint.io aus Linz startet Partnerschaft mit Silicon Valley-Firma Cloudinary

Das Linzer B2B Startup Smint.io hat eine strategische Partnerschaft mit Cloudinary begonnen, einem der führenden amerikanischen Anbieter im Bereich des digitalen Medienmanagements. Smint.io hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner Content-Experience-Plattform einen Namen gemacht. Schon seit Ende Oktober ist die Technologie der Jungfirma in die Software von Cloudinary integriert. Diese Zusammenarbeit soll es Cloudinary-Kund:innen ermöglichen, in kürzester Zeit hochgradig personalisierte, markenorientierte Content-Anwendungen zu erstellen.

Partnerschaft soll zu Wachstum von Smint.io beitragen

„Wir freuen uns, unsere Content-Experience-Technologie mit Cloudinarys robustem Medienmanagement-System zu integrieren. Gemeinsam schaffen wir eine leistungsstarke Lösung, die es Marken ermöglicht, reichhaltige, markenkonforme Erlebnisse mit Leichtigkeit zu erstellen. Diese Partnerschaft verbessert nicht nur die Funktionalität unserer Plattformen, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten des Wachstums und der Zusammenarbeit für unsere Kunden“, sagt Reinhard Holzner, CEO von Smint.io.

Mit der Content-Experience-Plattform von Smint.io ist es möglich, Inhalte direkt aus ihrer Quelle zu publizieren. Daraus soll eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Marken und ihren wichtigsten geschäftlichen Zielgruppen resultieren. Das Linzer Jungunternehmen hat schon Brands wie Magna International, Mattel, Nipro, REWE Group und Somfy für sich gewonnen. Cloudinary ist ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für das Management von Bildern und Videos für Websites und mobile Apps.

Neues Modul verspricht leistungsstarke Branding-Tools

Mit dem neuen Portals-Modul erstellen und verwalten Cloudinary-Kund:innen maßgeschneiderte Portale, die speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Diese Portale kommen unter anderem als Brand Portale, Presseportale, Media-Download-Portale oder Sales-Enablement-Anwendungen zum Einsatz. Das Modul verspricht Nutzer:innen leistungsstarke Branding-Tools und Funktionen eines Content-Management-Systems (CMS), mit denen sie individuell angepasste Landing Pages erstellen, ihre Inhalte gezielt präsentieren und sich mit verschiedenen Plattformen verbinden können. So sollen Unternehmen ansprechende Inhalte gestalten können.

„Unsere Partnerschaft mit Smint.io unterstreicht Cloudinarys Engagement, Marken mit innovativen Lösungen für ihre visuellen Medien zu unterstützen. Mit Cloudinary Portals können Kunden ihre Inhalte auf ansprechende und konsistente Weise für unterschiedliche Zielgruppen aktivieren und verstärken“, so Rob Daynes, Managing Director des Digital Asset Managements bei Cloudinary.