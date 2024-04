AI-basierter „Startup Interviewer“ ab sofort bei Trending Topics integriert

In eigener Sache

Es ist so weit: Heute können wir bekannt geben, dass wir die erste AI-Anwendung unseres AI-Spin-offs Newsrooms.AI in Trending Topics integriert haben. Es ist der mittlerweile bei einigen Startup-Gründer:innen bekannte Startup Interviewer, der automatisierte Interviews im ChatGPT-Stil mit Foundern führen kann – auf jeder Seite gibt es einen Start-Button, um das AI-Tool anzuwerfen. Startup-Gründer:innen können ab sofort 24/7 dem AI-Tool, das an GPT-4 angebunden ist, ein Interview geben – lädt man noch Bilder hoch und klickt auf „Fertig?“, dann werden die Antworten samt Fotomaterial an die Redaktion gesendet. Für Rückfragen hinterlassen User eine Mail-Adresse – dann steht einer baldigen Veröffentlichung nichts mehr im Wege.

In einer bisherigen Testphase wurden bereits hunderte der automatisierten Interviews durchgeführt, und mehr als ein Dutzend Stories (gesammelt hier zu finden) sogar veröffentlicht. „Unsere These ist, dass generative AI die Medienwelt völlig umkrempeln wird, und dass Chat-Interfaces die Nutzung von Online-Content prägen wird“, so Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics. „Der Startup Interviewer ist die erste Chat-Anwendung unserer Newsrooms.AI-Plattform – viele weitere Features werden folgen.“

Wer den Startup Interviewer nutzen will, muss ein Captcha lösen, um Zugriff zu erhalten, und dann den Nutzungsbedingungen zustimmen. Ziel ist, mehr Startup-Gründer:innen (auch im Ausland, da das Interview auch auf Englisch gemacht werden kann) die Möglichkeit zu geben, ihre Neugründungen vorzustellen. Da Medienunternehmen quasi rund um die Uhr permanent in (digitaler) Kommunikation mit unterschiedlichsten Stakeholdern im Ökosystem stehen, gibt es nun zahlreiche Möglichkeiten, das Konzept des Startup Interviewer auf weitere Kommunikationskanäle und Usecases auszuweiten.

Erste Newsrooms.AI-Anwendung, viel weitere werden folgen

„Unsere Zielgruppe ist sehr AI-affin, und die bisherigen Tests zeigen, dass die automatisierten Interviews gut ankommen – auch deswegen, weil sie Gründer:innen einen sehr niederschweilligen Kanal bieten, um sich mit ihren Stories ohne PR-Agentur und Co bei der Redaktion zu melden“, so Steinschaden weiter. „Selbstverständlich ersetzt der Startup Interviewer nicht unsere anderen Interviews wie etwa im erfolgreichen Trending Topics-Podcast.“ Vielmehr gehe es darum, neue AI-basierte Usecases aufzuzeigen, die sinnvoll in das laufende Medien-Business integriert werden können.

Der Startup Interviewer basiert technisch auf Newsrooms.AI, das kürzlich eine Förderzusage der FFG erhalten hat. 2023 hat Trending Topics begonnen, ein eigenes Tech-Team mit Prompt Engineers sowie Frontend- und Backend-Developer aufzubauen, die Newsrooms.AI technisch entwickeln. Von Austrian Startups wurde Newsrooms.AI kürzlich zum „Newcomer der Woche“ gekürt, in den nächsten Wochen wird das Projekt bereits in In- und Ausland auf wichtigen Branchenkonferenzen präsentiert werden.

Im Zusammenspiel mit dem bestehenden, erfolgreichen Mediengeschäft von Trending Topics (Online-Portal, Video, Podcast, Print-Magazine, Newsletter, Events) wird Newsrooms.AI Schritt für Schritt immer mehr AI-basierte Features, Funktionalitäten und Tools bereitstellen, sowohl für Trending Topics als auch für Kunden. Steinschaden: „Es ist durchaus vorstellbar, dass News-Portale bald mehr wie Chatbots aussehen und funktionieren.“ Stay tuned!

Hier gibt es die bereits mit dem Startup Interviewer produzierten Stories zu lesen: