Tractive übernimmt Whistle von Mars Petcare

Der österreichische GPS-Tracker-Hersteller Tractive erwirbt die Haustier-Wearables-Marke Whistle vom US-Tierfutterkonzern Mars Petcare. Durch diese strategische Übernahme erweitert das Unternehmen seine Präsenz im US-Markt und integriert Whistles Kundenstamm sowie Technologie-Assets in sein Portfolio. Tractive, 2012 in Österreich gegründet, stärkt so seine Position als Anbieter von GPS- und Gesundheitstrackern für Haustiere. Die österreichische Firma hat schon über 1,4 Millionen aktive Nutzer:innen weltweit erreicht.

Whistle 2016 von Mars Petcare übernommen

Bei Whistle handelt es sich um eine Marke, die 2012 als eigenständiges Unternehmen an den Start gegangen war. Ähnlich wie Tractive hat die junge Firma sich mit einem GPS-Tracker für Haustiere einen Namen gemacht. Im Jahr 2016 hat Mars Petcare, eine Tochter des Schokoriegel-Giganten Mars, Whistle übernommen. Zwar ist nicht bekannt, wie viel Geld Tractive nun für die Marke gezahlt hat, jedoch lag der damalige Verkaufspreis bei 117 Millionen Dollar. Es ist darüber hinaus bekannt, dass Whistle über die Jahre 21 Millionen Dollar an Investments erhalten hat.

Whistle-Kund:innen erhalten nun die Möglichkeit, zur Plattform von Tractive zu wechseln. „Diese Übernahme ist ein entscheidender Moment für Tractive,“ erklärt Michael Hurnaus, CEO und Mitgründer von Tractive. „Sie stärkt unsere Präsenz in den USA, erweitert unsere Kundenbasis und ermöglicht es uns, modernste Wellness-Technologie noch mehr Haustierbesitzern weltweit zugänglich zu machen.“

Tractive und Whistle zeigen historische Parallelen

Die intelligenten Tracker von Tractive ermöglichen Tierhalter:innen die Echtzeit-Ortung ihrer Haustiere und die Überwachung umfassender Gesundheitsmetriken. Dazu zählen Aktivität, Schlaf, Bellverhalten sowie Ruhe-Herzfrequenz und Atemfrequenz. Täglich werden Millionen von Gesundheitsdatenpunkten analysiert, um wertvolle Erkenntnisse zu generieren, die die Sicherheit und das Wohlbefinden der Tiere gewährleisten sollen.

Hurnaus betont die historischen Parallelen der beiden Unternehmen: „Seit 2013 haben Tractive in Europa und Whistle in den USA parallel innoviert und die Zukunft der Haustierortung und -wellness gestaltet. Durch den Zusammenschluss kombinieren wir die Stärken zweier Marktführer, um Tractives globale Führungsposition zu festigen und unsere Mission zu beschleunigen, die Sicherheit und Gesundheit von Haustieren weltweit zu verbessern.“

Die Haustierbranche und insbesondere der Bereich der vernetzten Haustierpflege befindet sich laut Tractive derzeit in einer starken Wachstumsphase. Das Unternehmen positioniert sich in diesem Wachstumsmarkt mit Geräten, die lange Akkulaufzeit, Live-GPS, Gesundheitsalarme und nun auch Vitalzeichenüberwachung bieten. Die österreichische Firma arbeitet mit allen großen Mobilfunkanbietern in Nordamerika und Europa zusammen, um eine erstklassige Abdeckung zu gewährleisten, wo immer sich Haustiere aufhalten.

Neben dem Hauptsitz in Österreich verfügt Tractive auch über Büros in den USA und Deutschland. Das Unternehmen will die Haustierpflege durch datengestützte Gesundheitseinblicke und innovative Technologie revolutionieren. Das Abonnementmodell des Unternehmens ist in mehr als 175 Ländern verfügbar.