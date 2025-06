Tractive stößt Versicherungssparte ab, fokussiert sich wieder aufs Kerngeschäft

Das irische Versicherungsunternehmen Yes Insurance übernimmt das britische Versicherungsgeschäft des österreichischen Pet-Tech-Unternehmens Tractive. Die Übernahme von Tractive Pet UK Ltd erfolgt nach Zustimmung der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA. Für bestehende Versicherungskunden bedeutet dies eine Fortsetzung ihrer Policen unter gleichen Bedingungen, lediglich mit neuem Unternehmensdesign.

Tractive startete erst Anfang 2024 ins Geschäft mit Tierversicherungen (Trending Topics berichtete). Da das österreichische Unternehmen selbst kein Versicherer ist, wurde eine Partnerschaft mit der Covea Insurance geschlossen. Nach Großbritannien wollte man evaluieren, ob man das Versicherungsgeschäft auf weitere Märkte ausweiten könnte. Nun stößt man aber die dazu damals gegründete UK-Tochter ab.

Das operative Geschäft in Großbritannien wird weiterhin vom bestehenden Team unter der Führung von Frank Speight und Gavin Sewell geleitet. Die Übernahme gewährleistet damit Kontinuität im Tagesgeschäft, während sich die Eigentümerstruktur ändert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Strategische Neuausrichtung

Tractive, bekannt als globaler Marktführer für GPS-Tracking und Gesundheitsüberwachung bei Haustieren, vollzieht mit diesem Schritt eine strategische Fokussierung. „Wir haben erkannt, dass wir mit Experten aus der Versicherungswelt zusammenarbeiten müssen, um unseren Kunden das beste Angebot zu ermöglichen“, erklärt Michael Hurnaus, CEO und Mitgründer von Tractive.

Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf seine Kernkompetenz als Technologieanbieter. Die Entscheidung resultiert aus der Erkenntnis, dass Versicherungen nicht zum Kerngeschäft gehören. „Wir sind im Herzen ein Technologieunternehmen“, betont Hurnaus. Tractive plant, künftig verstärkt Partnerschaften mit etablierten Versicherungsanbietern einzugehen, um technologiebasierte Lösungen für die Haustierfürsorge zu entwickeln.

Zukunftsperspektiven

Das 2012 in Österreich gegründete Unternehmen Tractive will seine Position im Bereich der Gesundheitsüberwachung und GPS-Ortung für Hunde und Katzen weiter ausbauen. Mit Millionen verkaufter Geräte weltweit fokussiert sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung seiner Technologieplattform. Yes Insurance verstärkt durch die Übernahme seine Position im Haustiersegment. Das in Dublin ansässige Unternehmen spezialisiert sich auf flexible Versicherungslösungen und plant, die digitalen Kompetenzen von Tractive für innovative Versicherungsangebote zu nutzen.