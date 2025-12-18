Trump Media & Technology Group fusioniert mit Fusion-Startup TAE – es geht um KI-Energie

Wie das genau zusammen passt, bleibt abzuwarten, jedenfalls: Die Trump Media & Technology Group, Mutterkonzern von Truth Social, hat eine Fusion mit dem Fusionsenergie-Unternehmen TAE Technologies vereinbart. Die reine Aktientransaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit mehr als sechs Milliarden Dollar. Nach Abschluss der Transaktion werden die Anteilseigner beider Unternehmen jeweils rund 50 Prozent auf vollständig verwässerter Basis halten. Die Aktie von TMTG, die von der Familie des US-Präsidenten Donald Trump kontrolliert wird und die Social-Media-Plattform Truth Social betreibt, legte im vorbörslichen Handel um bis zu 37,5 Prozent zu.

TMTG stellt TAE bei Vertragsunterzeichnung bis zu 200 Millionen Dollar in bar zur Verfügung. Weitere 100 Millionen Dollar werden nach der ersten Einreichung des Formulars S-4 verfügbar. Die Transaktion soll Mitte 2026 abgeschlossen werden und unterliegt üblichen Bedingungen wie Aktionärs- und Regulierungsgenehmigungen. Das fusionierte Unternehmen wird neben Truth Social und weiteren TMTG-Marken auch TAE Technologies sowie dessen Tochtergesellschaften TAE Power Solutions und TAE Life Sciences umfassen.

Erste Anlage im Versorgungsmaßstab ab 2026

TAE Technologies zählt zu den etabliertesten privaten Fusionsenergie-Ventures weltweit und wird von Google und Chevron unterstützt. Das 1998 gegründete Unternehmen hat über 1,3 Milliarden Dollar an privatem Kapital eingesammelt, unter anderem von Goldman Sachs, Sumitomo Corporation of Americas und NEA. Das Team umfasst mehr als 400 Mitarbeiter, darunter 62 Promovierte, und hält über 1.600 Patente. TAE hat bereits fünf Fusionsreaktoren gebaut und betrieben. Nach mehr als 25 Jahren Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen nach eigenen Angaben Größe, Kosten und Komplexität von Fusionsreaktoren erheblich reduziert.

Das kombinierte Unternehmen plant, 2026 mit dem Bau des ersten Fusionskraftwerks im Versorgungsmaßstab zu beginnen. Die initiale Anlage soll eine Kapazität von 50 Megawatt elektrisch aufweisen, während nachfolgende Kraftwerke zwischen 350 und 500 Megawatt erreichen sollen. Die Technologie zielt darauf ab, zuverlässigen und kostengünstigen Strom ohne Risiken nuklearer Kernschmelze, radioaktiven Abfall oder Proliferation zu liefern. TMTG-Chef Devin Nunes betont, dass Fusionsenergie den dramatischsten Energiedurchbruch seit der kommerziellen Kernenergie in den 1950er-Jahren darstelle und Amerikas Vorherrschaft im AI-Bereich sichern solle.

Co-CEO-Struktur und neunköpfiger Aufsichtsrat

Nunes und TAE-Chef Michl Binderbauer werden als Co-CEOs des fusionierten Unternehmens fungieren. Nunes bleibt für alle Trump-Media-Marken verantwortlich, während Binderbauer TAE Technologies leitet. Der Wissenschaftler Binderbauer gilt als Pionier auf dem Gebiet und hält selbst über 100 Technologiepatente. Michael Schwab, Gründer und Managing Director von Big Sky Partners, soll den Vorsitz eines neunköpfigen Aufsichtsrats übernehmen. Dem Board werden zwei Direktoren von TMTG angehören, darunter Nunes und Donald Trump Jr., sowie zwei von TAE, darunter Binderbauer und Schwab. Fünf weitere unabhängige Direktoren sollen später benannt werden.

TAE Power Solutions entwickelt Energiespeicher- und Stromversorgungssysteme für AI-Rechenzentren, Industriekunden und Elektrofahrzeuge. Die Tochter TAE Life Sciences hat eine biologisch zielgerichtete Strahlentherapie zur Behandlung von Krebspatienten entwickelt. Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Handelstage bewertet die Transaktion jede TAE-Aktie mit 53,89 Dollar. Schwab hebt hervor, dass TAE mit der Kapitalzufuhr von TMTG an der Schwelle stehe, seine führende Technologie zu skalieren und eine neue Ära der Energiefülle einzuläuten.