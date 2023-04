Wir durchleuchten das neue Krypto-Gesetz MiCA – mit Bernhard Blaha

In Europa gibt es mit MiCA endlich eine lang erwartete Regulierung für Krypto-Assets, und in Deutschland wird bereits an Krypto-Aktien gefeilt. Mittendrin arbeiten Unternehmer wie der Österreicher Bernhard Blaha von der Digital Asset Association Austria (DAAA) daran, diese vielen neuen Regeln und Möglichkeiten unter einen Hut zu bekommen. Was das alles für die Zukunft von Kryptowährungen in Europa bedeutet, das erzählt uns Bernhard im heutigen Podcast. Die Themen:

Zahlungen mit Kryptowährungen

Bernhard’s Arbeit an einer Decentralized Governed Organisation (DGO)

Die Genese der MiCA

Energie-Labels für Krypto-Assets

Wie es mit Stablecoins wie Tether weitergeht

Die Zukunft von Binance in Europa

Die kontroverse „Transfer of Funds“ Regel

Krypto-Aktien in Deutschland



