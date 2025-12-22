youniqx Identity baut an Infrastruktur der deutschen EU Digital Identity Wallet mit

Es ist eine stille Revolution, die sich abzeichnet in der EU: Denn mit der EU Digital Identity Wallet (EUDI) nimmt derzeit eine neue Form der digitalen Identität Gestalt an, die sich anschickt, sowohl im Privatleben als auch in der Berufswelt viele grundlegende Dinge zu verändern. Die EUDI soll es erlauben, dass man persönliche Identitätsdaten dezentral etwa am Smartphone speichert und diese punktuell Services oder Behörden zur Verfügung stellt – auch als Alternative zu Apple, Google und Co.

youniqx Identity, die Digitaltochter der Österreichischen Staatsdruckerei (OeSD), hat nun gemeinsam mit drei Partnerfirmen eine europaweite Ausschreibung für die Infrastruktur der deutschen EU Digital Identity Wallet gewonnen. Das Konsortium aus youniqx Identity, A1 Digital International, CRYPTAS Group und msg group setzte sich bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) durch und übernimmt nun den Aufbau der technischen Plattform für die staatliche EUDI-Wallet in Deutschland. „Dieser Zuschlag ist für uns ein weiterer Meilenstein und eine Anerkennung für unser international hochangesehenes Know-How zu sicherer digitaler Identität“, kommentiert Helmut Lackner, OeSD-Generaldirektor und youniqx Identity-CEO.

Die EU verpflichtet alle Mitgliedsstaaten per Verordnung, bis Ende 2026 eine nationale Version einer EU-weit gültigen EUDI-Wallet bereitzustellen. Bürger können damit künftig ihre persönliche Identität in der gesamten EU digital nachweisen. Digitale Dokumente wie der digitale Führerschein werden auch im EU-Ausland anerkannt – ein System, das grenzüberschreitende Identifikation standardisiert und vereinfacht.

Plattform-Aufbau mit Fokus auf Datenschutz

youniqx Identity trägt als hauptverantwortliches Unternehmen die Federführung beim Aufbau der technischen Plattform und arbeitet dabei eng mit SPRIND zusammen. Die Plattform ermöglicht den sicheren, datenschutzkonformen Betrieb der Wallet-App. Im Zentrum stehen Sicherheit, Effizienz und umfassender Datenschutz – drei Faktoren, die bei staatlichen Identitätslösungen nicht verhandelbar sind.

Pionier seit 2015

Die Österreichische Staatsdruckerei präsentierte bereits 2015 einen ersten Prototypen für eine digitale Identitäts-App. Seit 2017 bündelt die OeSD-Gruppe ihr Know-how zu digitaler Identität in der Tochtergesellschaft youniqx Identity AG. Diese langjährige Erfahrung fließt nun in das deutsche Projekt ein. „Wir sind stolz, als Pionier bei digitalen Identitäten unsere umfangreiche Erfahrung nun für die deutsche SPRIND zum Einsatz bringen zu dürfen“, führt Lackner aus.

Der Zuschlag markiert einen strategischen Erfolg für das österreichische Unternehmen im internationalen Wettbewerb um digitale Identitätslösungen. Mit dem deutschen Auftrag positioniert sich youniqx Identity als führender Player bei der Umsetzung der EU-weiten Digital-Identity-Strategie und demonstriert die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Tech-Expertise auf europäischer Ebene.